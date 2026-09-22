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Στέλιος Ρόκκος: Δεν θα πήγαινα στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, ακόμα και αν αυτή γινόταν στη Λήμνο

«Αυτό που με συγκινεί πιο πολύ, αλήθεια στο λέω και σε κοιτάω στα μάτια είναι αυτή η βαθιά σιωπή της μαμάς του και της οικογένειάς του Γιώργου Μαζωνάκη», ανέφερε ο Στέλιος Ρόκκος
Γιώργος Μαζωνάκης και Στέλιος Ρόκκος
Γιώργος Μαζωνάκης και Στέλιος Ρόκκος / NDP PHOTO
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Στέλιος Ρόκκος και Γιώργος Μαζωνάκης συνδέθηκαν με μια βαθιά φιλία στο πέρασμα του χρόνου, με τους δύο καλλιτέχνες να έχουν συνεργαστεί και να έχουν μοιραστεί την ίδια σκηνή στην καριέρα τους. Ο αναπάντεχος θάνατος του 54χρονου προκάλεσε θλίψη στον συνάδελφό του. Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day» το πρωί της Τρίτης (22-09-2026), εξήγησε τον λόγο που τον κράτησε μακριά από τη λαϊκή αγρυπνία και την κηδεία του τραγουδιστή, ενώ αποκάλυψε τον τρόπο που γνωρίστηκαν.

Όπως είπε ο Στέλιος Ρόκκος: «Σίγουρα θα πάρει πολύ καιρό για να πιστέψουμε ότι πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο δικός μου ο Γιώργος ήταν ένα παιδί που γνώρισα το ’91, αν δεν κάνω λάθος στην Παρισιάνα, στην Πάτρα. Ανώνυμοι και οι δύο. Δεν χρειαζόταν να περάσει καιρός για να καταλάβω ότι αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή θα γίνει κάτι. Εγώ ας πούμε, ευθύνομαι για την πρώτη του αφίσα στο Καράβελ με τον Παϊτέρη όταν κάναμε το Καράβελ λόγω του τραγουδιού «Καραβάνι» και τον έβαλα δια της βίας.

Ο Γιώργος είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης που είχε άστρο. Αυτό που με συγκινεί πιο πολύ, αλήθεια στο λέω και σε κοιτάω στα μάτια είναι αυτή η βαθιά σιωπή της μαμάς του και της οικογένειάς του, που δέχτηκε και πάρα πολύ αρνητικά σχόλια λόγω αυτού του τρόπου ζωής.

Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η μάνα μπορεί να κλαίει τόσο βουβά και τόσο σιωπηλά, που μπορεί να είναι πολύ πιο δυνατό το ουρλιαχτό από όλων μας» τόνισε ο Στέλιος Ρόκκος για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Είναι πολύ φίλος μου ο Αντώνης Ρέμος. Η πρώτη συναυλία – κάτι που δεν ξέρετε που έγινε στο άγαλμα – είμαι εγώ. Πιστεύω ότι το άγαλμα είναι εκεί. Δεν μπορεί να το αγγίξει κανείς, ούτε την ιστορία του αγάλματος. Δεν ξέρω αν θα ακύρωνα τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη (εξαιτίας του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη), δεν ξέρω τι θα έκανα.

Και δεν μπορείς να ξέρεις και τη σχέση που είχε ο Γιώργος με τον Αντώνη και ο Αντώνης με τον Γιώργο. Δηλαδή αν δεν ήταν πραγματικά φίλοι επειδή ήταν επώνυμος συνάδελφος, έπρεπε να το ακυρώσει; Δεν ξέρω» είπε ο τραγουδιστής.

Ο Στέλιος Ρόκκος εξήγησε, τέλος, για πρώτη φορά και τον λόγο που ο ίδιος δεν έδωσε το «παρών» στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη. «Α καλά, αυτό είναι τραγικό (με το αν δεν πήγε κάποιος στην κηδεία). Δηλαδή ούτε εγώ πήγα στην κηδεία και ούτε θα πήγαινα στην κηδεία ακόμα και αν ήταν στη Λήμνο. Δεν μπορώ να πάω σε κηδεία. Δεν μπορώ να πάω σε κηδεία γιατί έχω περάσει πολύ δύσκολες κηδείες.

Δεν μπορώ να πάω σε κηδεία. Δεν μπορώ. Δηλαδή θα μου προσάψουν ότι δεν πήγα στην κηδεία; Ε, εντάξει. Και αυτοί που πήγαν και τράβαγαν με το κινητό τι είναι καλύτεροι;» συμπλήρωσε ο Στέλιος Ρόκκος.

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