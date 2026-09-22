Lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου: Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής θέλει δεύτερο παιδί, εγώ έχω ακόμα λίγο τις φοβίες μου

«Γάμος θα γίνει πιο μετά και νομίζω ότι θα γίνει με εμένα, τον Παναγιώτη και τους κουμπάρους μας, κανέναν άλλον» είπε σε άλλο σημείο η Κατερίνα Καινούργιου
Κατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτης Κουτσουμπής
Κατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτης Κουτσουμπής / NDP PHOTO
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε ότι ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, επιθυμεί ένα δεύτερο παιδί, ενώ η ίδια διατηρεί κάποιες φοβίες λόγω της πρόωρης γέννησης της κόρης τους, Ξένιας. Το πρωί της Τρίτης (22-09-2026), η παρουσιάστρια της εκπομπής «Super Katerina», μίλησε εκ νέου για τα προσωπικά της. Χαρακτήρισε το φετινό καλοκαίρι ως το καλύτερο της ζωής της, ενώ αποκάλυψε ότι η βάφτιση της μικρής θα γίνει την Άνοιξη σε κλειστό κύκλο.

Όπως είπε η Κατερίνα Καινούργιου, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής θέλει να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, με την παρουσιάστρια να αναφέρει πως η ίδια δεν το προσπαθεί επί του παρόντος, αφήνοντας τα πράγματα στη ροή τους. Σε άλλο σημείο ανέφερε, πως έχει κάνει σύμφωνο συμβίωσης με τον σύντροφό της και πως όταν έρθει η ώρα του γάμου, το μυστήριο θα γίνει σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο.

Όπως είπε η παρουσιάστρια: «Εγώ το παιδί το έκανα και λίγο πιο μεγάλη και λίγο φοβήθηκα, είχα και τις αγωνίες και τα άγχη μου, γέννησα και λίγο πρόωρα, έχω λίγο τις φοβίες μου για να κάνω δεύτερο. Ο Παναγιώτης θέλει δεύτερο, εγώ θέλω να απολαύσω λίγο τις στιγμές με την Ξένια, να αρχίσει να μεγαλώνει, να περπατάει, να αφοσιωθώ σε εκείνη και βλέπουμε. Αν το φέρει ο Θεός, μακάρι».

Όσο για το πρώτο καλοκαίρι με το παιδί της, αλλά και για το πώς ανταποκρίνεται ο Παναγιώτης Κουτσουμπής στον ρόλο του πατέρα, η παρουσιάστρια δήλωσε: «Πέρασα το ωραιότερο καλοκαίρι της ζωής μου. Χωρίς υπερβολές. Πέρασα δυο μαγευτικούς μήνες με τη μικρή μου. Τώρα με έχουν πιάσει λίγο οι τύψεις γιατί θα γυρνάω λίγο πιο αργά στο σπίτι. Το μόνο που με αγχώνει είναι ο ύπνος, ξυπνάω το βράδυ να δω αν αναπνέει, αν είναι καλά. Λέω ότι ο Θεός μου έστειλε τον καλύτερο σύντροφο και τον καλύτερο μπαμπά που θα έχει η κόρη μου».

Το ζευγάρι πραγματοποιεί συχνά αποδράσεις, με πιο πρόσφατο το ταξίδι τους στο Παρίσι μαζί με την πέντε μηνών κόρη τους, δημιουργώντας τις πρώτες τους οικογενειακές αναμνήσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
338
161
126
91
80
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Στέλιος Ρόκκος: Δεν θα πήγαινα στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, ακόμα και αν αυτή γινόταν στη Λήμνο
«Αυτό που με συγκινεί πιο πολύ, αλήθεια στο λέω και σε κοιτάω στα μάτια είναι αυτή η βαθιά σιωπή της μαμάς του και της οικογένειάς του Γιώργου Μαζωνάκη», ανέφερε ο Στέλιος Ρόκκος
Γιώργος Μαζωνάκης και Στέλιος Ρόκκος
Γιάννης Γιοκαρίνης: Ο Γιώργος Μαζωνάκης έγινε η αφορμή να φανούν όλοι αυτοί που κονομάνε στην πλάτη μας
«Δεν μπορεί να μην πονέσει αυτή η μάνα που έχει κάνει αυτό το παιδί και αυτός ο πατέρας και οι αδελφές που έχουν το ίδιο αίμα», ανέφερε σε άλλο σημείο ο Γιάννης Γιοκαρίνης
Γιάννης Γιοκαρίνης
Αλέξανδρος Τσουβέλας για Γιώργο Μαζωνάκη: «Με σοκάρουν αυτοί που βάζουν το κέρδος πιο πάνω από την ανθρώπινη ζωή»
«Και εμένα με εκνευρίζει πάρα πολύ όταν κάποιοι άνθρωποι εκμεταλλεύονται ένα τραγικό πράγμα που βιώνουμε όλοι για να μιλήσουν αυτοί για τον εαυτό τους», είπε ο κωμικός
Αλέξανδρος Τσουβέλας
Newsit logo
Newsit logo