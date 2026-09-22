Η τόπλες Ρίτα Γουίλσον αποκαλύπτει το τεράστιο τατουάζ με σταυρό στην πλάτη της

Η σύζυγος του Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον, ξάφνιασε τους πάντες δημοσιεύοντας μια τόπλες φωτογραφία στο Instagram, στην οποία αποκαλύπτει ένα τεράστιο τατουάζ με σταυρό στην πλάτη της. Ένα ακόμη τατουάζ ήταν ορατό στο μπράτσο της και περιλάμβανε ένα μοτίβο ήλιου πάνω από αρκετές γραμμές με γράμματα και το σύμβολο του απείρου.

Η φωτογραφία που ανέβασε στα social media η Ρίτα Γουίλσον δεν διευκρίνιζε αν τα σχέδια ήταν μόνιμα ή προσωρινά, ωστόσο προκάλεσαν αμέσως το ενδιαφέρον των followers της. Η 69χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια και σύζυγος του Τομ Χανκς μοιράστηκε τη φωτογραφία για να προωθήσει το νέο της τραγούδι με τίτλο «Stranger with Age».

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Tom Hanks’ wife Rita Wilson shows off massive back tattoo as she reveals giant cross.



The singer shared a photo showing off her back and arm tattoo to promote her new song ‘Stranger with Age.’ pic.twitter.com/U3DkOP9Wp7 — Oli London (@OliLondonTV) September 22, 2026

Η ίδια σχολίασε στη λεζάντα: «STRANGER WITH AGE? Ποιος; Εγώ; Το λατρεύω!»

Το νέο τραγούδι της Ρίτα Γουίλσον για την ηλικία

Η ανάρτηση στο Instagram ήρθε την ίδια περίοδο που η Ρίτα Γουίλσον κυκλοφόρησε νέο τραγούδι, μέσα από την οποία εξερευνά την ελευθερία που μπορεί να φέρνει η ηλικία.

Το τραγούδι της «Stranger With Age» κυκλοφόρησε στις 18 Σεπτεμβρίου του 2026, ως μέρος της deluxe έκδοσης του έκτου στούντιο άλμπουμ της, Sound of a Woman. Το αρχικό άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Μάιο και πραγματεύεται θέματα όπως η γυναικεία ταυτότητα, οι σχέσεις και οι προσωπικές αλλαγές.

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Η Ρίτα Γουίλσον έχει αλλάξει γνώμη για τα τατουάζ

Η Ρίτα Γουίλσον είχε μιλήσει στο παρελθόν για το πώς άλλαξε γνώμη για τα τατουάζ, σε συνέντευξή της στο The Cut.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε και στην οικογένειά της, λέγοντας στη δημοσιογράφο: «Και ο γιος μου είναι γεμάτος τατουάζ».

Όπως εξήγησε, όταν μεγάλωνε, τα τατουάζ συχνά συνδέονταν στο μυαλό της με την εγκληματικότητα, κάτι που επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο τα αντιμετώπιζε αρχικά.

Μια συζήτηση με μια tattoo artist, όμως, την έκανε να δει τα πράγματα διαφορετικά.

«Πρόσφατα γνώρισα μια tattoo artist», θυμήθηκε η Ρίτα, εξηγώντας ότι η γυναίκα τής μίλησε για τους λόγους για τους οποίους οι πελάτες της επέλεγαν να κάνουν τατουάζ.

Αντί να βλέπει πλέον τα τατουάζ μέσα από τα παλιά στερεότυπα, η Ρίτα άρχισε να σκέφτεται τι μπορεί να θέλει να εκφράσει κάποιος μέσα από μια συγκεκριμένη εικόνα ή ένα σχέδιο.

«Έτσι, τώρα, όταν κοιτάζω το τατουάζ κάποιου, τον βλέπω με διαφορετικό τρόπο», είχε δηλώσει.