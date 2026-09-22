Πολ Μακάρτνεϊ: Πωλείται σε δημοπρασία το κλειδί του σπιτιού, στο οποίο πέρασε τα παιδικά του χρόνια

Το κλειδί του σπιτιού, στο οποίο πέρασε τα παιδικά του χρόνια ο Σερ Πολ Μακάρτνεϊ θα πωληθεί σε δημοπρασία, με την τιμή του να αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 2.000 και 3.000 αγγλικών λιρών.

Το σπίτι, που βρίσκεται στη Forthlin Road 20 στο Λίβερπουλ, ανήκει στον Εθνικό Οργανισμό Προστασίας Μνημείων και Φυσικού Περιβάλλοντος της Αγγλίας, National Trust από το 1995 και αποτελούσε την κατοικία του Πολ Μακάρτνεϊ και της οικογένειάς του από το 1955 έως τα τέλη του 1963, προτού ο ίδιος γίνει διάσημος.

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Το ακίνητο, το οποίο χτίστηκε το 1949 και ανήκε στην τοπική αρχή, έγινε η κατοικία της οικογένειας ΜακΚάρτνεϊ το 1955, την εποχή που ο μουσικός φοιτούσε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ζούσε εκεί με τους γονείς του, τη μητέρα του Μέρι, τον πατέρα του Τζιμ ΜακΚάρτνεϊ και τον μικρότερο αδελφό του, Μάικ. Δυστυχώς, μόλις έναν χρόνο αφότου εγκαταστάθηκε εκεί η οικογένεια, η Μέρι πέθανε, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Argus.

Στο σπίτι αυτό το μέλος των Beatles έμαθε να παίζει τρομπέτα, πιάνο, κιθάρα και ντραμς. Ο τραγουδιστής μετακόμισε στο Λονδίνο το 1963, ενώ ο πατέρας του έφυγε από το σπίτι την επόμενη χρονιά.

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Στη συνέχεια, το σπίτι περιήλθε στην ιδιοκτησία των Άσλεϊ και Σίλα Τζόουνς , οι οποίοι δέχονταν συχνά επισκέψεις από θαυμαστές των Beatles με την πάροδο των ετών.

Το κλειδί του απέκτησε η 13χρονη θαυμάστρια των Beatles, Κάθλιν Σολτ από τη Νέα Υόρκη, αφού έγραψε μια επιστολή με αποδέκτη τον «Ένοικο» του σπιτιού στη διεύθυνση Forthlin Road 20, στο Άλμπερτον του Λίβερπουλ.

Μήνες αργότερα, προς έκπληξή της, έλαβε χειρόγραφη απάντηση τριών σελίδων από τον Άσλεϊ Τζόουνς. Της εξηγούσε ότι του είχαν δοθεί δύο αυθεντικά κλειδιά για το ακίνητο και πίστευε ότι το κλειδί που έστελνε στην Κάθλιν Σολτ ίσως ήταν το προσωπικό κλειδί του Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Για τη Σολτ, η παραλαβή της επιστολής και του κλειδιού ήταν ένα θαύμα. Ο πατέρας της Φρανκ Ντάφι είχε αναλάβει την ασφάλεια του συγκροτήματος κατά την πρώτη τους περιοδεία στην Αμερική το 1964 και εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να τους ζητήσει αυτόγραφα για την κόρη του, καθένα από τα οποία έφερε αφιέρωση στην «Κάθι».

Τώρα αποφάσισε να πωλήσει σε δημοπρασία το κλειδί και συλλογή αναμνηστικών των Beatles, φωτογραφίες, αυτόγραφα, εισιτήρια συναυλιών και άρθρα εφημερίδων για το θρυλικό συγκρότημα.

Η δημοπρασία διοργανώνεται τον Οκτώβριο από τον οίκο Dominic Winter στο Σάιρενσεστερ της Αγγλίας.