Στέλιος Ρόκκος και Λελέ Γκόφα σε κοινή συνέντευξη: «Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα» λέει η σύζυγος του τραγουδιστή

Στέλιος Ρόκκος και Λελέ Γκόφα έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια κοινής διαδρομής και τα τελευταία έτη ζουν μόνιμα στη Λήμνο, έχοντας επιλέξει έναν πιο ήρεμο τρόπο ζωής. Τα ταξίδια αποτελούν μία από τις αγαπημένες τους συνήθειες. Το πέρασμα του χρόνου, έκανε όπως παραδέχτηκαν και οι δύο, καλό στη σχέση τους. Τους «έδεσε» σαν ζευγάρι και δυνάμωσε την αγάπη τους.

Ο Στέλιος Ρόκκος και η Λελέ Γκόφα μίλησαν στην εκπομπή «Pet Stories», το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, για τις δυσκολίες που συνάντησαν στο ξεκίνημα της σχέσης τους. Έφτασαν στο σήμερα και παραδέχτηκαν πως ο ένας έχει βρει στο πρόσωπο του άλλου, τον άνθρωπό του. Αυτό που έψαχνε για χρόνια.

Η Λελέ Γκόφα ανέφερε: «Αυτό που θαυμάζω και ζηλεύω στον Στέλιο είναι το πάθος που έχει για οτιδήποτε καταπιαστεί. Δεν κουράζεται, και λέω “δε γίνεται”. Δεν είναι εύκολος άνθρωπος, αλλά η καρδιά του και η ψυχή του είναι πολύ μεγάλη. Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα γιατί τον μάθαινα. Τώρα πλέον θεωρώ ότι είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος στον πλανήτη».



Από τη δική του πλευρά, ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι ο χαρακτήρας της συζύγου του τον κάνει να νιώθει ασφάλεια και ότι μπορεί να βασιστεί σε εκείνη οποιαδήποτε στιγμή. «Έχει έναν χαρακτήρα που σε κάνει και νιώθεις ασφάλεια… Θαυμάζω το ότι μπορώ ανά πάσα στιγμή να στηριχτώ πάνω της», εξομολογήθηκε.

Την Πρωτοχρονιά του 2024, η Λελέ Γκόφα έκανε μία πολύ συγκινητική ανάρτηση για να αποχαιρετίσει τον αδερφό του Στέλιου Ρόκκου, Νίκο, που πνίγηκε ενώ είχε πάει για ψαροντούφεκο.