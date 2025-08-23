Στέλιος Ρόκκος: Ξέσπασμα για τον πόλεμο στη Γάζα – «Πού να καταλάβει ένα φασιστάκι τι σημαίνει αντίσταση;»

Ο Στέλιος Ρόκκος ξέσπασε με αφορμή ένα σύνθημα στο σχολείο που πήγαινε στη Λήμνο. Το «Free Palestine» που έγραψαν κάποιοι σε τοίχο, του έδωσε το έναυσμα να εξωτερικεύσει τις απόψεις του για τον πόλεμο στη Γάζα και τα συναισθήματά του για τις σκληρές εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Ο Στέλιος Ρόκκος έγραψε πως μια κάτοικος της περιοχής έκανε λόγο για βανδαλισμό του σχολείου και πως δήθεν συμφωνούν μαζί της και οι συντοπίτες της. Κάτι τέτοιο, όπως λέει ο τραγουδιστής, δεν ισχύει σε καμία περίπτωση.

Υπογραμμίζει πως ο πραγματικός βανδαλισμός δεν είναι ένα σύνθημα γραμμένο στον τοίχο του παλιού του σχολείου, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, αλλά η αδικία και η καταστροφή της ανθρώπινης ζωής.

«Αυτό είναι το σχολείο που πήγα δημοτικό! Αυτή είναι η αυλή που έπαιζα μικρός με τα άλλα παιδάκια! Τα τελευταία χρόνια είναι κλειστό λόγω έλλειψης παιδιών! Και γι’ αυτό αποφεύγω να το κοιτάζω οπότε περνάω από κει, είναι πολύ στενάχωρο να το βλέπω κλειστό!

Τον τελευταίο καιρό όμως το κοιτάζω γεμάτος περηφάνια γιατί κάποια “άγνωστα και ανήσυχα παιδιά” έγραψαν στον τοίχο του “Free Palestine!!!”. Όμως κάποια απ’ το χωριό έγραψε στα social ότι είναι βανδαλισμός και χρησιμοποίησε κι εμάς τους κατοίκους του χωριού ότι δήθεν είμαστε κι εμείς εξαγριωμένοι. Και συμφωνούμε μαζί της (και καλά)! Καλάμια και παλούκια!

Εγώ προσωπικά εξαγριωμένος είμαι κάθε φορά που τη βλέπω μπροστά μου! Εξαγριωμένος είμαι με αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη με αυτή την γενοκτονία, αυτό είναι βανδαλισμός το άλλο είναι αντίσταση αλλά πού να καταλάβει ένα φασιστάκι τι σημαίνει αντίσταση! Ηρεμα το λέω!».

