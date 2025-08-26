Lifestyle

Στέλλα Μάξγουελ: Το μοντέλο της Victoria’s Secret απολαμβάνει τις διακοπές της στην Ελλάδα και κάνει φωτογράφιση πάνω σε γουρούνα

Η ίδια περπάτησε για πρώτη φορά στην πασαρέλα του Victoria's Secret Fashion Show το 2014 και την επόμενη χρονιά έγινε επίσημα άγγελος της Victoria's Secret
Η Στέλλα Μάξγουελ
Η Στέλλα Μάξγουελ πάνω στην γουρούνα / φωτό από instagram

Η Στέλλα Μάξγουελ, ένα από τα πιο γνωστά τοπ μοντέλα, αποφάσισε φέτος το καλοκαίρι να κάνει τις διακοπές της στην Ελλάδα, ανεβάζοντας πολλές φωτογραφίες της στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η 35χρονη Στέλλα Μάξγουελ, μοντέλο και «άγγελος της Victoria’s Secret», δημοσίευσε φωτογραφίες της στο Instagram με αυτήν να ποζάρει πάνω σε μια γουρούνα με φόντο το απέραντο γαλάζιο της Ελλάδας αλλά και το ελληνικό νησιωτικό τοπίο των Κυκλάδων.

Στις φωτογραφίες, το μοντέλο φαίνεται να φορά μαύρο μπικίνι με χρυσή αλυσίδα, μπεζ φούστα-σορτς, μαύρα γυαλιά ηλίου και χρυσά mules ενώ βρίσκεται πάνω στην γουρούνα.

Το super model ποζάρει τόσο μόνη της όσο και με την φίλη της και στιλίστρια Ρας Μπαουν Μπάρτραμ.

Η Μάξγουελ, η οποία είναι και μέλος της κοινότητας LGBTQIA, φημολογούταν ότι συνδέθηκε τελευταία φορά ερωτικά με τον Γάλλο ποδοσφαιριστή Κίλιαν Εμπαπέ το 2022.

Ακόμη, είχε στο παρελθόν σχέση με την ηθοποιό Κρίστεν Στιούαρτ, ωστόσο το ζευγάρι χώρισε το 2019 μετά από πολλά πάνω – κάτω στην σχέση τους.

Η Στέλλα σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Otago, όπου και ανακαλύφθηκε για το ταλέντο της στο μόντελινγκ.

Η ίδια κατάφερε να περπατήσει στην «μεγαλύτερη» πασαρέλα, αυτή του Victoria’s Secret Fashion Show το 2014 και την επόμενη χρονιά έγινε επίσημα άγγελος της Victoria’s Secret.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stella! (@stellamaxwell)

Πρόσφατα αποκάλυψε πώς έχει αλλάξει η βιομηχανία της μόδας από τότε που ξεκίνησε, εξηγώντας ότι τα social media και το influencer marketing έχουν κάνει τα brands πιο προσιτά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ο Γούντι Άλεν μετά τις αντιδράσεις για την παρουσία του στη Μόσχα: «Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι απολύτως λάθος»
«Ό,τι κι αν έχουν κάνει οι πολιτικοί, δεν θεωρώ ότι η διακοπή των καλλιτεχνικών συνομιλιών είναι ποτέ ένας καλός τρόπος για να βοηθήσουμε» είπε ο Γούντι Άλεν
Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Γούντι Άλεν
Newsit logo
Newsit logo