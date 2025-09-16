Στηβ Ντούζος: «Έκανα από νωρίς πολεμικές τέχνες οπότε πού να τολμήσει ο άλλος να με πειράξει»

«Δεν μου έκαναν μπούλινγκ γιατί δεν τολμούσαν», είπε ο Στηβ Ντούζος.

Ο Στηβ Ντούζος παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα On Time και τη Σίσσυ Μενεγάτου. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για το μπούλινγκ που κανείς δεν τολμούσε να του κάνει, αλλά και για το αν τον βοήθησε το όνομά του.

Είχες δεχτεί ποτέ μπούλινγκ από τις παρέες σου γιατί ήσουν παχουλός;

Όχι. Μπούλινγκ δεν μου έκαναν γιατί δεν τολμούσαν. Εγώ μεγάλωσα στο Μπρονξ, στα ‘70s πήγαινα σχολείο και ήμουν ο μόνος λευκός στην τάξη μου, είχα συνηθίσει. Με “μπουλάρεις”, έχεις θέμα… Δεν καθόμουν να δεχτώ κάτι τέτοιο. Έκανα και από νωρίς πολεμικές τέχνες, οπότε, πού να τολμήσει ο άλλος να με πειράξει. Γύρισα στην Ελλάδα 23 χρονών. Στην Αμερική δούλεψα ως ζαχαροπλάστης από τα 18 μου.

Πόσο σε βοήθησε ή, αν θέλεις, και σου έκλεισε πόρτες το όνομα του πατέρα σου Ανδρέα Ντούζου;

Δεν νομίζω ότι μου έκλεισε πόρτες πουθενά, επειδή ο πατέρας μου ήταν πολύ απλός, φιλικός, ευγενικός, τον αγαπούσαν τα κινηματογραφικά συνεργεία κι έτσι με καλοδέχτηκαν. Εγώ μπορεί να ήμουν ατίθασος και “άγριο νιάτο”, αλλά πάντα είχα σεβασμό. Ούτε το έχω παίξει ποτέ φίρμα και ντίβα πουθενά. Γιατί δεν το ‘χω, δεν είμαι αυτός.