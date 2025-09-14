Στηβ Ντούζος «Το 2011 έπαθα πάλι ανακοπή και με κατέβασαν στην εντατική πρησμένο, μπλε και κρύο»

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε ο Στηβ Ντούζος και μίλησε για τα πολλά κιλά που είχε πάρει και τα προβλήματα υγείας που λίγο έλειψε να του κοστίσουν τη ζωή.

Ο γνωστός ηθοποιός και γιος του αείμνηστου Ανδρέα Ντούζου εξομολογήθηκε στην εφημερίδα On Time και τη Σίσσυ Μενεγάτου όλες τις περιπέτειες και τις δυσκολίες που πέρασε λόγω του αυξημένου του βάρους που είχε ο Στηβ Ντούζος.

«Ήμουν το πρώτο πετυχημένο χειρουργείο διαμερισματοποίησης στομάχου στην Ελλάδα. Ήμουν τριάντα τριών χρονών. Έκανα μεγάλο χειρουργείο. Το αποφάσισα γιατί έπαψα να είμαι ο ευκίνητος χοντρούλης, είχα πάει 182 κιλά, είχα αρχίσει να πίνω τα… άντερά μου, κάθε μέρα τρία-τέσσερα μπουκάλια ουίσκι και βότκες, έπαιρνα χαπάκια για να κοιμάμαι. Τα είχα με αναπληρωματική “Μις Ευρώπη” και δεν μπορούσα να την κρατήσω. Είχα θέματα σοβαρά και έπρεπε κάτι να κάνω. Ήταν πολύ επικίνδυνο. Έπαθα ανακοπή και ήμουν για κοντά ενάμισι λεπτό σε “flatline” και με επανέφεραν οι γιατροί», εξομολογήθηκε.

Μάλιστα για το ελάχιστο διάστημα που δεν είσαι τις αισθήσεις του ο γνωστός ηθοποιός είπε: «Είδα κάποια πράγματα, αλλά δεν ξέρω τι να πιστέψω. Ξύπνησα έπειτα από τρεις μέρες στην εντατική. Είδα τους δικούς μου σαν να πέταγα από πάνω τους και τον εαυτό μου να παλεύω να μην προχωρήσω, δηλαδή ήθελα να σταματήσω να προχωράω».

Τέλος μίλησε για ακόμα μία περιπέτεια υγεία που πέρασε και έπαθε για δεύτερη φορά ανακοπή.

«Πήρα πάλι κιλά μετά το 2011, που έπεσα σε κώμα για σαράντα μέρες και ήμουν τρεις μήνες στο νοσοκομείο. Έκανα μια στεφανιογραφία και πήγε στο «0» το οξυγόνο και ανέβηκε το διοξείδιο. Έπαθα πάλι ανακοπή και με κατέβασαν στην εντατική πρησμένο, μπλε και κρύο… Έκανα καιρό να σηκωθώ. Αλλά τώρα έχω έρθει πάλι στα ίσια μου. Είχα φτάσει πάλι κάποια στιγμή 160 κιλά και τώρα είμαι 107», είπε χαρακτηριστικά.