Στο νοσοκομείο η Γεωργία Σιακαβάρα: «Ενδιάμεσα από δύο κήλες είχε μπει ένα κομμάτι έντερο»

Στο νοσοκομείο βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες η Γεωργία Σιακαβάρα, καθώς είχε κάποιους έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα.

Η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» και σύντροφος του Κωνσταντίνου Πλεύρη δημοσιοποίησε ένα βίντεο από το κρεβάτι του νοσοκομείου, αποκαλύπτοντας τι ακριβώς της συνέβη. Η Γεωργία Σιακαβάρα αποκάλυψε ότι έχει μηροκήλη, που προκάλεσε πρόβλημα στο έντερό της.

«Προσπάθησα να σας μιλήσω χθες, δεν τα κατάφερα. Δεν ξέρω και σήμερα τι ακούτε. Κάνω αυτό το βίντεο για να σας προτρέψω να πηγαίνετε στο νοσοκομείο, όταν υπάρχει το οποιοδήποτε θέμα. Ποτέ δεν ξέρετε… Εγώ είχα ανά διαστήματα κάποιες μέρες με πολλές ώρες και πολύ έντονους πόνους. O Κωνσταντίνος φυσικά ήθελε να έρθουμε στο νοσοκομείο από την πρώτη στιγμή, εγώ δεν ήθελα – λάθος.

Έμοιαζε κάπως με κολικούς, άρχιζαν να αποκλείουν και τελικά χρειαζόταν αξονική για κάποιο πρόβλημα που δεν φαινόταν καλά τι ήταν με τον υπέρηχο. Εν τέλει ήταν μία μηροκήλη, ένα είδος κήλης, το οποίο σ’ εμένα είναι εκεί που ξεκινάει ο μηρός, χαμηλά στην κοιλιά.

Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι ενδιάμεσα από δύο τέτοιες κήλες είχε μπει ένα κομμάτι έντερο. Οι άνθρωποι με έβαλαν αμέσως. Αυτό και κάποιες ώρες να το αφήσεις δυσκολεύει η κατάσταση και θα μπορούσε να χρειαστεί να μου κόψουν έντερο, που τελικά δεν το έκαναν», εξομολογήθηκε η Γεωργία Σιακαβάρα.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο εδώ και ειδικά έναν γλυκύτατο γιατρό, τον κ. Σμπαρούνη, που ήταν ο χειρουργός μου. Τελικά είναι όλα καλά, θα υπάρξει φυσικά ένα διάστημα αποκατάστασης. Αυτό που θέλω να πω είναι να μην αφήνετε πράγματα, να πηγαίνετε στο γιατρό ή στο νοσοκομείο. Εμένα μου είχαν τύχει τέτοιες νύχτες που ήταν επίπονη η κατάσταση και δεν είχα πάει. Μεγάλο λάθος. Σας εφιστώ την προσοχή να μην το κάνετε», είπε ακόμα η Γεωργία Σιακαβάρα.