Lifestyle

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Είχα ένα ατύχημα αλλά νομίζω αποφύγαμε τα χειρότερα»

Ο ίδιος λέει ότι υπάρχει περίπτωση να γυρίσει στο πλατό από αύριο αφού αποφεύχθηκαν τα χειρότερα
Γιώργος Λιάγκας
Γιώργος Λιάγκας / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Στο νοσοκομείο βρέθηκε ο Γιώργος Λιάγκας μετά από ένα μικρό ατύχημα που είχε γι’ αυτό και έλειπε από την σημερινή (7/1/2026) του εκπομπή «Το Πρωινό».

Ο παρουσιαστής, Γιώργος Λιάγκας, που απουσίαζε από την εκπομπή «Το Πρωινό», την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, αποκάλυψε σε στόρι του στο Instagram ότι χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ευχαριστώντας τον κόσμο για το ενδιαφέρον του αλλά και τους γιατρούς για την βοήθειά τους.

Χωρίς να δώσει πολλές λεπτομέρειες , ο παρουσιαστής τόνισε πως τα χειρότερα αποφεύχθηκαν και ότι μπορεί ακόμα και από αύριο να είναι σε θέση να επιστρέψει στο πλατό της εκπομπής του.

Όπως έγραψε στη δημοσίευση που έκανε: «Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις ευχές και το ενδιαφέρον. Ένα ατύχημα με οδήγησε σήμερα αντί για την εκπομπή στο νοσοκομείο. Να ευχαριστήσω το προσωπικό και τη διοίκηση του Ασκληπιειού Βούλας.

liagkas

Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα και ελπίζω αύριο να τα καταφέρω να τα πούμε από κοντά. Και πάλι σας ευχαριστώ. Μην εύχεστε τίποτα άλλο στους ανθρώπους. Μόνο υγεία!».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
619
251
130
126
116
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo