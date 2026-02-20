Lifestyle

Στο πλευρό του Μπραντ Πιτ η σύντροφός του, Ινές ντε Ραμόν, στην Ύδρα – Έχουν 30 χρόνια διαφορά

Είναι καλλονή, επιχειρηματία και άκρως επιτυχημένη στον χώρο του
Μπραντ Πιτ
Ο Μπραντ Πιτ με τη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν / ΑΠΕ / EPA / NEIL HALL

Το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στην Ύδρα, καθώς εκεί βρίσκεται ο διάσημος σταρ, Μπραντ Πιτ, ο οποίος επισκέφθηκε το ελληνικό νησί για τις ανάγκες της νέας του ταινίας.

Ρεπορτάζ που προβλήθηκαν την Παρασκευή (20.02.2026) αποκάλυψαν ότι στο πλευρό του Μπραντ Πιτ στο ταξίδι του στην Ελλάδα είναι και η καλλονή σύντροφός του, Ινές ντε Ραμόν.

Πρόκειται για μία καλλονή που ασχολείται με τον χώρο των κοσμημάτων και έχει διανύσει μία επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. Παρόλο που το ζευγάρι έχει πολλά χρόνια διαφορά είναι πολύ αγαπημένο και ταιριαστό. 

Η σύντροφος του Μπραντ Πιττ είναι 33 ετών και στο παρελθόν ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό και μοντέλο Πολ Γουέσλι. Από το 2024 η καρδιά της ανήκει στον 62χρονο σταρ. 

Μπραντ Πιτ
Το ζευγάρι σε παλαιότερη εμφάνισή του / ΑΠΕ / EPA / FABIO FRUSTACI
Μπραντ Πιτ
Ο Μπραντ Πιτ έχει βρει ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο της όμορφης συντρόφου του / ΑΠΕ/ EPA / NEIL HALL
Το ζευγάρι κρατά χαμηλό προφίλ γύρω από τη σχέση του, ωστόσο δεν κρύβει τον έρωτά του και έχει κάνει αρκετές κοινές δημόσιες εμφανίσεις. 

