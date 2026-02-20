Στο πλευρό του Μπραντ Πιτ η σύντροφός του, Ινές ντε Ραμόν, στην Ύδρα – Έχουν 30 χρόνια διαφορά

Το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στην Ύδρα, καθώς εκεί βρίσκεται ο διάσημος σταρ, Μπραντ Πιτ, ο οποίος επισκέφθηκε το ελληνικό νησί για τις ανάγκες της νέας του ταινίας.

Ρεπορτάζ που προβλήθηκαν την Παρασκευή (20.02.2026) αποκάλυψαν ότι στο πλευρό του Μπραντ Πιτ στο ταξίδι του στην Ελλάδα είναι και η καλλονή σύντροφός του, Ινές ντε Ραμόν.

Πρόκειται για μία καλλονή που ασχολείται με τον χώρο των κοσμημάτων και έχει διανύσει μία επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. Παρόλο που το ζευγάρι έχει πολλά χρόνια διαφορά είναι πολύ αγαπημένο και ταιριαστό.

Η σύντροφος του Μπραντ Πιττ είναι 33 ετών και στο παρελθόν ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό και μοντέλο Πολ Γουέσλι. Από το 2024 η καρδιά της ανήκει στον 62χρονο σταρ.

Το ζευγάρι κρατά χαμηλό προφίλ γύρω από τη σχέση του, ωστόσο δεν κρύβει τον έρωτά του και έχει κάνει αρκετές κοινές δημόσιες εμφανίσεις.