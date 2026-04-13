Στράτος Τζώρτζογλου: Απήγγειλε το «Πιστεύω» μπροστά στον ιερέα που τον βοήθησε στη μάχη με την κατάθλιψη

Ο Στράτος Τζώρτζογλου έκανε Πάσχα στη Ρόδο και δημοσιοποίησε στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες από την παραμονή του στο νησί. Ο ηθοποιός βρέθηκε σε εκκλησία και μεταξύ άλλων απήγγειλε το «Πιστεύω», μπροστά στους πιστούς και στον ιερέα που τον είχε βοηθήσει, όταν έδινε μάχη για να αφήσει πίσω την κατάθλιψη.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου βρέθηκε στον Ιερό Ναό Τίμιου Σταυρού στον Απόλλωνα Ρόδου, όπου διάβασε επίσης τροπάριο με τα λόγια που είπε ο Ιωσήφ στον Πόντιο Πιλάτο όταν πήγε να ζητήσει το σώμα του Κυρίου.

Η παρουσία και η συμμετοχή του ηθοποιού προσέδωσαν μια ξεχωριστή διάσταση στην κατανυκτική ατμόσφαιρα της λειτουργίας, προκαλώντας θετικά σχόλια από το κοινό.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου έχει μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν για τη μάχη που έδωσε με την κατάθλιψη και για το διάστημα που όλα γύρω του, έμοιαζαν «σκοτεινά» και «δύσκολα».

«Είθε η Σταύρωση του Εγωισμού και της Ιδιοτέλειας να θαφτούν για πάντα στην εν Χριστώ αληθινή Ζωή» έγραψε σε άλλη ανάρτηση ο δημοφιλής ηθοποιός.

Ο ηθοποιός δημοσίευσε επίσης στο προφίλ του φωτογραφία με τον ιερέα που τον έσωσε από την κατάθλιψη, όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Με τον πρεσβύτερο της εκκλησίας του Τίμιου Σταυρού Πατέρα Ηλία, για μένα άγιος άνθρωπος, υπόδειγμα καλοσύνης και ταπεινότητας (ζητάει συγγνώμη όταν λέει την λέξη «εγώ») ο οποίος μου έσωσε κυριολεκτικά την ζωή όταν ήμουν στην κόλαση της κατάθλιψης για 3 χρόνια και με βοήθησε να ξανά πιστέψω στην «Εν Χριστώ» αγάπη, ταπεινότητα, αοργησία, ενθουσιασμό, πίστη, ελπίδα και υπακοή στην ελευθερία από τα πάθη που μόνο ο Θεός και ο Χριστός μπορεί μέσα από την χάρη τους να μας δωρίσουν».

«Είχα αρχίσει να έχω σκέψεις αυτοκτονίας» είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξη ο Στράτος Τζώρτζογλου, περιγράφοντας τα αδιέξοδα που έφερε στη ζωή του η κατάθλιψη.