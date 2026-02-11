Στράτος Τζώρτζογλου: Επειδή είχα κατάθλιψη, πίστευα κάθε εβδομάδα ότι έχω καρκίνο και έλεγα «κάτι θα μου βρουν»

Ο Στράτος Τζώρτζογλου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» στην ΕΡΤ και μεταξύ άλλων, μίλησε στους Κρατερό Κατσούλη και Μαρία Ηλιάκη, για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο παρελθόν. Εστίασε στην εποχή που έδινε μάχη με την κατάθλιψη και προσπαθούσε να βρει διέξοδο, σε μια σειρά από βασανιστικά αδιέξοδα και διλήμματα που υπήρχαν στις σκέψεις του.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου ανέφερε πως την εποχή που είχε κατάθλιψη, πίστευε πως είχε καρκίνο. Οι εξετάσεις του ήταν «καθαρές», αλλά ο ίδιος σκεφτόταν τότε πως οι γιατροί έκαναν λάθος. Όπως είχε πει ο ίδιος, η κατάστασή του επιδεινώθηκε σημαντικά μετά τον θάνατο της μητέρας του, γεγονός που τον βύθισε σε ένα «μαύρο σκοτάδι», όπως είχε αναφέρει.

«Με τον Μηνά Βιντιάδη είχαμε συνδεθεί με μια φιλία πολύ δυνατή, είχαμε γίνει κολλητοί. Μετά χαθήκαμε πολλά χρόνια και τον συνάντησα σε ένα ιατρικό κέντρο που πήγαμε και οι δύο για εξετάσεις. Αυτός για καθημερινές εξετάσεις ρουτίνας…

Εγώ, επειδή είχα κατάθλιψη, πίστευα κάθε εβδομάδα ότι έχω καρκίνο. Έλεγα ότι κάτι θα μου βρουν, ότι κάνουν λάθη οι γιατροί, έτσι πίστευα. Πήγαινα σχεδόν με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή, γιατί ήμουν σε βαθιά κατάθλιψη», είπε ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Ο ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι χρειάστηκε να ακολουθήσει φαρμακευτική αγωγή και ψυχοθεραπεία για να διαχειριστεί την κατάσταση.