Στράτος Τζώρτζογλου: «Δεν έχω πει ποτέ ότι χωρίσαμε με τη Σοφία Μαριόλα»

«Δύο γυναίκες αγάπησα στη ζωή μου», εξομολογήθηκε o ηθοποιός
Στράτος Τζώρτζογλου
O Στράτος Τζώρτζογλου / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

«Δύο γυναίκες αγάπησα στη ζωή μου, τη Μαρία και τη Σοφία», εξομολογήθηκε ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Ο γνωστός ηθοποιός έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών και αυτές προβλήθηκαν το πρωί της Κυριακής (08.02.2026). Ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε στο πλαίσιο της πρεμιέρας του με την παράσταση «Βροχή τα βέλη».

«Αυτό που με κάνει να αισθάνομαι αμήχανα στις πρεμιέρες μου είναι όταν βρίσκεται στο κοινό η Μαρία Γεωργιάδου», είπε αρχικά ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου, στη συνέχεια, αντέδρασε on camera, όταν του είπαν για το χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα: «Δεν έχω πει ποτέ ότι χωρίσαμε με τη Σοφία Μαριόλα, η αγάπη δεν σταματάει ποτέ, λατρεύει και προσέχει ο ένας τον άλλον.

Δύο γυναίκες αγάπησα στη ζωή μου, τη Μαρία και τη Σοφία. Η Σοφία δεν ήρθε σήμερα γιατί σχολάει αργά. Η Σοφία έχει αλλάξει σπίτι από τον Σεπτέμβριο».

