Στράτος Τζώρτζογλου: «Η μάνα μου μού έλεγε “μη γίνεις ηθοποιός γιατί το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι”»

Ο Στράτος Τζώρτζογλου έκανε νέες δηλώσεις και μίλησε ξανά για τη φράση «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι» που είχε πει, προκαλώντας αντιδράσεις και αίσθηση.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε το πρωί της Παρασκευής (28.11.2025) στην εκπομπή «Super Κατερίνα», αναφέροντας ότι αυτή τη φράση του την έλεγε η μητέρα του, ενώ μίλησε και για τα δύο χρόνια που πέρασε βυθισμένος στην κατάθλιψη. Επίσης, ο Στράτος Τζώρτζογλου αναφέρθηκε και στο σχόλιο που έκανε για εκείνον η Βάνα Μπάρμπα.

«Μου έγινε μια δύσκολη ερώτηση στο Real View, αν θα πήγαινα ξέρω γω να δω παράσταση του Πέτρου Φιλιππίδη. Με τον Πέτρο δεν τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά ξεκινήσαμε από το Θέατρο Τέχνης και στεναχωρέθηκα που μπλέχτηκε σε μια τέτοια ιστορία», δηλώνει αρχικά ο Στράτος Τζώρτζογλου.

«Αυτό ήταν μια γενίκευση που έλεγε και η μάνα μου. Μου έλεγε "μη γίνεις ηθοποιός γιατί το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι". Διευκρίνισα ότι 1-2% είναι παρεκκλίνον και – αν έχουνε θέσεις κλειδιά – μπορούν να σου κόψουνε τα ήπατα, δηλαδή να μη σε πάρει κανείς», πρόσθεσε ο γνωστός καλλιτέχνης.

«Αυτό ήταν μια γενίκευση που έλεγε και η μάνα μου. Μου έλεγε “μη γίνεις ηθοποιός γιατί το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι”. Διευκρίνισα ότι 1-2% είναι παρεκκλίνον και – αν έχουνε θέσεις κλειδιά – μπορούν να σου κόψουνε τα ήπατα, δηλαδή να μη σε πάρει κανείς», πρόσθεσε ο γνωστός καλλιτέχνης.

«Η Βάνα απάντησε στην ερώτηση που της είπανε. Στην οποία και εμένα, αν με ρωτούσανε, ότι κάποιος είπε ότι το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, θα έλεγα “λέει μπούρδες”. Δεν είπε κάτι κακό. Η ερώτηση ήταν λάθος», σχολίασε στη συνέχεια σχετικά με τα όσα είπε για εκείνον η φίλη και κουμπάρα του, Βάνα Μπάρμπα.

«Κρίση στον γάμο μου με τη Σοφία δεν πέρασα. Πέρασα κρίση με τον εαυτό μου, επειδή για δύο χρόνια είχα κατάθλιψη, είχε πεθάνει η μητέρα μου. Τώρα είμαι καλά, γιατί δύο χρόνια στην κόλαση σε κάνουν ή να πεθάνεις ή να γίνεις πολύ καλά. Η ψυχούλα μου, η Σοφία, κάποιες στιγμές γίνεται η μάνα μου, κάποιες στιγμές γίνεται η κόρη μου.

Επίσης, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε και για τον γιο που έχει αποκτήσει από τον γάμο του με τη Μαρία Γεωργιάδου, ο οποίος έχει σπουδάσει σκηνοθεσία και εργάζεται στην Αμερική, δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο.

«Κάνανε οντισιόν για να πάρει ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος κάποιον να σκηνοθετεί τον ίδιον και τις εκδηλώσεις και πήγε ο γιος μου. Όταν πήρε τη θέση, πολύ σεμνά μου λέει “μπαμπά, δουλεύω δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο”. “Μπράβο παιδί μου. Να του πεις ότι είσαι ο γιος μου”, του λέω. “Όχι μπαμπά”, μου λέει, “θέλω να τα κάνω μόνος μου”», είπε για τον γιο του ο Στράτος Τζώρτζογλου.