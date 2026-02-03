Στράτος Τζώρτζογλου: Η νέα εξομολόγηση για τον χωρισμό του, η Αμερική και τα δάκρυα του Γιώργου Λιάγκα

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Στράτος Τζώρτζογλου και μίλησε για άλλη μία φορά για τον χωρισμό του από την τελευταία του σύζυγο, Σοφία Μαριόλα. Παράλληλα, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε και στα επιτεύγματα του γιου του, Αλκιβιάδη, στην Αμερική και ο Γιώργος Λιάγκας συγκινήθηκε από τα λόγια του.

Το πρωί της Τρίτης (03.02.2026) ο Στράτος Τζώρτζογλου ήταν καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Το πρωινό» και εξομολογήθηκε στον Γιώργο Λιάγκα τα πάντα, κάνοντας τον να δακρύσει.

«Αυτό που λέμε χωρισμός, που έφυγε από το σπίτι, είναι μήνες. Είναι από το Σεπτέμβριο. Υπάρχει για μένα κάτι πολύ βασικό και ιερό. Είναι τόσο ιερό που εκεί έχω στηρίξει όλη μου τη ζωή, εκεί στήριξα την αγάπη μου και τη σχέση μου και με την πρώην σύζυγό μου, τη Μαρία, και με το γιο μου, τον Αλκιβιάδη. Είναι η αγάπη με πράξεις. Όχι “σ’ αγαπάω” αλλά θα είσαι όπως εγώ θέλω να είσαι και τι μου δίνεις. Δεν έχει ανταπόδοση. Αυτή η αγάπη λοιπόν στηρίζεται στο να σκέφτεσαι όσο γίνεται το καλό του άλλου», είπε αρχικά για τον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα.

«Εγώ γνώρισα τη Σοφία πριν 8 χρόνια. Για να μην τα λέω πολλές φορές και γίνομαι γραφικός και λένε πάλι για τη Σοφία μιλάει, και έχω κουραστεί να μιλάω για τη Σοφία γιατί ευτελίζω και τη σχέση μου μαζί της, μειώνω και την ίδια, γιατί κανονικά θα έπρεπε να ‘ναι εδώ πέρα και να μιλήσει και εκείνη. Γιατί να μιλάω εγώ εξ ονόματος και των δύο; Και κατά κάποιο τρόπο η αγάπη και η αγνότητά της δεν μπορεί να περιοριστεί σε λέξεις, γιατί ό,τι και να πεις θα τη μειώσεις.

Αυτή τη στιγμή με απασχολεί μόνο η δουλειά μου. Αυτό που μου λείπει περισσότερο από όλα είναι ο γιος μου, ο Αλκιβιάδης. Δηλαδή να ξαναπάω στην Αμερική, να καθίσω δυο τρεις μήνες μαζί του, κάνω και δουλειές εκεί πέρα και σαν ηθοποιός αλλά έχω και σχολή υποκριτικής και αυτοβελτίωσης και εκεί, οπότε δεν την έχω αφήσει την Αμερική. Αν δεν έχω εδώ πέρα τις δουλειές που με κρατάνε εδώ πέρα, έχω φύγει πριν πω “καλημέρα”», ανέφερε στη συνέχεια.

«Η απόφαση είναι δική μου και είναι οριστική», ξεκαθάρισε ακόμα ο Στράτος Τζώρτζογλου για τον χωρισμό του.

Παράλληλα, ο γνωστός καλλιτέχνης αναφέρθηκε και στην περίοδο που πέρασε κατάθλιψη.

«Ναι, γιατί με έριξε τόσο χαμηλά, που τουλάχιστον του αξίζει να είναι στο επίπεδο το χαμηλό που ήμουνα εγώ τρία χρόνια. Τρία, Γιώργο. Να βλέπω μόνο το ταβάνι και να μη μιλάω. Να κρύβομαι από όλους. Και πια είχα πιστέψει ότι “τώρα, όπου να ‘ναι, πεθαίνω”. Και το ευχόμουν κιόλας. Να φύγω», δήλωσε ο Στράτος Τζώρτζογλου για την κατάθλιψη που πέρασε.

Η εξομολόγηση για τον γιο του και η συγκίνηση του Γιώργου Λιάγκα

Επίσης, ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε και για τα επιτεύγματα του γιου του, Αλκιβιάδη, στην Αμερική.

«Ο Αλκιβιάδης αυτή τη στιγμή κάνει μικρού μήκους, κάποιες ταινίες που πήρανε πολλά βραβεία, δουλεύει δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο τον Ελπιδοφόρο. Εγώ το έμαθα έξι μήνες μετά, αφού είχε πιάσει δουλειά. Του λέω “γιατί δεν μου το ‘πες;». Μου λέει “καλά ρε μπαμπά, δεν μ’ αρέσει…”. Ο Αλκιβιάδης έχει ένα χούι: πρώτα κάνει τις επιτυχίες και μου τα λέει πολύ αργότερα. Ή γράφει ένα σενάριο συγκλονιστικό και μετά από καιρό μου το λέει. Δηλαδή του αρέσει να μου λέει μόνο καλά νέα. Του λέω “Αλκιβιάδη, εγώ είμαι και στα δύσκολα. Θέλω να με παίρνεις ακόμα και όταν… οτιδήποτε σου συμβεί με ένα φίλο, με μία…”. Έχουμε μια πολύ υπερβατική σχέση», δήλωσε ο Στράτος Τζώρτζογλου.

«Το γεγονός ότι σηκώθηκες χωρίς να ‘χεις λεφτά στην τσέπη και ξενιτεύτηκες, πήγες στην Αμερική, ρε μπαγάσα, χωρίς λεφτά, που δεν το είπες στο παιδί σου, και πήγες εκεί και έκανες ό,τι δουλειά μπορούσες να κάνεις… Γιατί ήταν δύσκολο ένας Έλληνας να μεγαλουργήσει εκεί χωρίς να ξέρει μητρική γλώσσα. Για να κάνεις και να στηρίξεις το όνειρο του παιδιού σου, σε θεωρώ πολύ σπουδαίο άνθρωπο μόνο γι’ αυτό. Όλα τ’ άλλα, χ@@@@κ@@. Γι’ αυτό θα σε θαυμάζω και θα σου λέω πάντα μπράβο. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που έκανες, ρε μάγκα», είπε με δάκρυα στα μάτια ο Γιώργος Λιάγκας.

«Τον αγαπάω πάρα πολύ τον Αλκιβιάδη, πάνω απ’ τη ζωή μου. Και μου έδωσε τη δυνατότητα να μάθω ν’ αγαπάω κάτι πέρα από τα όνειρά μου, πέρα από τη ζωή μου, πέρα, πέρα, πέρα… Πολύ ψηλά. Δηλαδή ο Αλκιβιάδης με βοήθησε να μπω πραγματικά στο φως και να καταλάβω τι σημαίνει αγάπη. Χωρίς όρους και όρια. Δεν μου το γέννησε ποτέ κανένας άνθρωπος αυτό, εκτός απ’ τη μάνα μου. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε αυτό το παιδί. Και τη Μαρία φυσικά που το μεγάλωσε και βοήθησε», απάντησε ο γνωστός ηθοποιός.