Στράτος Τζώρτζογλου: «Πάτησα τα φρένα του αυτοκινήτου και σπάσανε, κάποιος πήγε να τα κόψει»

Μία νέα συνέντευξη έδωσε ο Στράτος Τζώρτζογλου, ο οποίος μετά την αποκάλυψη του χωρισμού του από τη Σοφία Μαριόλα δε σταματά να μιλά με λόγια αγάπης για εκείνη.

Ο γνωστός καλλιτέχνης παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Εδώ TV» του OPEN και αποκάλυψε, εκτός από τα όσα είπε για τη Σοφία Μαριόλα, ότι πρόσφατα είχε ένα ατύχημα με το αυτοκίνητό του. Μάλιστα, ο Στράτος Τζώρτζογλου δήλωσε ότι στο συνεργείο του είπαν ότι κάποιος πήγε να του κόψει τα φρένα.

«Έγινε ένα ατύχημα. Είχα πάει στην εκκλησία στον εσπερινό, στο Μοσχάτο και κοινώνησα το βράδυ μετά την αγρυπνία. Γύρω στη 1:00 γύριζα σπίτι, πολύ κοντά στο σπίτι μου σε μία διασταύρωση, πάτησα τα φρένα του αυτοκινήτου και σπάσανε. Συμβαίνει πάρα πολύ σπάνια αυτό, γιατί μίλησα και με τους ανθρώπους που μου δώσαν το αμάξι και μου λένε “εγώ 35 χρόνια δεν έχω ακούσει”, μου λέει “κάποιος πρέπει να πήγε να κόψει τα φρένα μου”. Το μόνο που με ενδιαφέρει να πω, ότι ευτυχώς που είχα μεταλάβει πριν και γλίτωσα τον θάνατο», αποκάλυψε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

Στη συνέχεια ο Στράτος Τζώρτζογλου αναφέρθηκε στον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα, αναφέροντας ότι το ζήτημα του παιδιού έπαιξε σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις που πήρε το ζευγάρι.



«Η αλήθεια είναι ότι με το Σοφάκι αποφασίσαμε από κοινού, από τον Σεπτέμβριο, κατά κάποιο τρόπο να πάρουμε λίγο τον χρόνο μας. Γιατί ο ένας επηρεάζει πολύ τον άλλον, λόγω έρωτα. Είμαστε τόσο ερωτευμένοι ακόμα, μετά από 8 χρόνια και αγαπιόμαστε τόσο πολύ, που δεν μπορείς να πάρεις σωστά και ψύχραιμα κάποιες αποφάσεις, όπως είναι η γέννηση ενός παιδιού», είπε.

«Έπρεπε να αποφασίσουμε τι κάνουμε, γιατί αρχικά παντρευτήκαμε για να κάνουμε παιδί. Εγώ τα λατρεύω τα παιδιά, όπως και η Σοφία, θα είναι υπέροχη μάνα. Απλώς είχαμε θέμα υγείας. Μόλις το ξεπεράσαμε, μπήκα εγώ σε κατάθλιψη 3 χρόνια, που δεν είχα καμία σχέση με τον Στράτο που γνωρίζεις, γιατί ήταν σαν να “κάηκε” μία λυχνία μες στο κομπιούτερ του εγκεφάλου μου και σταμάτησα να είμαι παντελώς αυτός που ήμουν.

Ήμουν ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος που κοιτούσε το ταβάνι όλη μέρα και δεν επικοινωνούσα ούτε με τα συναισθήματά μου», πρόσθεσε ο Στράτος Τζώρτζογλου.

«Ένιωθα μια έντονη ανάγκη να γλιτώσει το Σοφάκι μου από μένα. Δηλαδή της έλεγα μέχρι “φύγε” και εκείνη δεν με άφηνε γιατί με αγαπούσε πολύ. Ένιωθα ότι κάνω κακό στους άλλους με την παρουσία μου. Σπάνια έβγαινα στα τηλέφωνα να μιλήσω στο γιο μου. Έλεγα ψέματα σε όλους ότι είμαι καλά και σταμάτησα να δουλεύω και οδηγούμουν σε ένα πολύ κακό τέλος», δήλωσε στη συνέχεια για την περίοδο που είχε κατάθλιψη.

Επίσης, ο Στράτος Τζώρτζογλου ανέφερε πώς το ζήτημα του παιδιού επηρέασε τη σχέση του ζευγαριού στο σήμερα.

«Οπότε φτάσαμε στο τώρα. Ενώ αγαπιόμαστε πάρα πολύ, την ίδια στιγμή, στο θέμα του παιδιού έχουμε και οι δύο την ευθύνη, γιατί εγώ είμαι 60. Δεν θέλω, δεν ξέρω πότε θα με πάρει ο Κύριος, αλλά αν φύγω στα 70, θα ’ναι το παιδί μου 9 χρονών; Θέλω το παιδί (που θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω) να μεγαλώσει με τον πατέρα του και να το ζήσει 20 χρόνια.

«Οπότε είπαμε και οι δύο, πάρε τον χρόνο σου να δεις τι πραγματικά θες, Σοφία. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη θυσία να πει “θα μείνω μαζί σου και να μην κάνω παιδί”. Πολύ μεγάλη! Οπότε επειδή αγαπιόμαστε, μιλάμε κάθε μέρα, μπορεί να πάμε και διακοπές μαζί. Αν ερωτευτεί κάποιος από τους δυο μας, τότε τελειώνει η σχέση γιατί μπαίνει σε μια άλλη φάση. Θα διατηρήσουμε όμως την αγάπη και τη φιλία μας», εξομολογήθηκε ο Στράτος Τζώρτζογλου.