Στράτος Τζώρτζογλου: Σκεφτόμουν να πέσω από το μπαλκόνι, πήγα σε πνευματικό και τα εξομολογήθηκα όλα

Καθηλωτικός κατά διαστήματα ο Στράτος Τζώρτζογλου σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Real View» το βράδυ της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου. Ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά την απώλεια της μητέρας του, όταν σκέφτηκε ακόμα και να αυτοκτονήσει, ενώ αποκάλυψε πως μια ηθοποιός του είχε εκμυστηρευτεί πως είχε πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από σκηνοθέτη.

«Στο παρελθόν έρχεται μία κοπέλα και μου λέει μετά από καιρό, αφού με γνώρισε και ένιωσε οικειότητα: “Στράτο, σε ευχαριστώ που δεν μας την έπεσες”. Λέω, “τι λες παιδάκι μου;”», είπε αρχικά ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Στη συνέχεια αποκάλυψε όσα του εκμυστηρεύτηκε η συγκεκριμένη ηθοποιός λέγοντας: «Μου λέει: “Πήγα σε οντισιόν και με έβαλε ο σκηνοθέτης–παραγωγός–ηθοποιός να κάνω έναν μονόλογο… και αυνανιζόταν. Πήγα να φύγω και μου έκλεισε την πόρτα».

«Εμένα δεν ήρθαν να μου κλειδώσουν την πόρτα, γιατί ήμουν και άντρας, αλλά έβλεπα ερωτική διάθεση γύρω μου. Όχι διάθεση προς εμένα συγκεκριμένα, αλλά γενικά. Τώρα που έγινε το MeToo, μίλησα στη συγκεκριμένη ηθοποιός και της είπα: “Γιατί δεν βγαίνεις κι εσύ να μιλήσεις;”», κατέληξε ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Σε άλλο σημείο ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε και για την απώλεια της μητέρας του, λέγοντας: «Πέρασα κόλαση 2 χρόνια, μετά τον θάνατο της μάνας μου. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι η γυναίκα που είχα αφιερώσει όλη μου τη ζωή, έφυγε από τη ζωή. Ήταν τα πάντα για εμένα. Έγινα ηθοποιός για εκείνη. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ».

«Μετά έπεσε ο covid και πήγα στην Φάρμα για να ξεδώσω κι ήμουν υπερβολικός. Μόλις βγήκα δεν άντεξα και δεν ήθελα τίποτα. Έκρυβα προβλήματα κάτω από το χαλί και στην πράξη ήμουν η θετική ενέργεια με προσευχή κι ενθουσιασμό. Δεν πήγαινα ούτε εκκλησία. Σκεφτόμουν να πέσω από το μπαλκόνι κι έλεγα: “είσαι δειλός κι ότι αυτό σου έμαθε ο πατέρας σου;” Μετά πήγα σε έναν πνευματικό που με βοήθησε και του τα εξομολογήθηκα όλα»