Super Bowl LX: Ο Bad Bunny διέγραψε όλες τις αναρτήσεις και έκανε unfollow τους πάντες στο Instagram μετά το Halftime Show

Ο Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνες Οκάσιο, γνωστός παγκοσμίως ως Bad Bunny, άφησε άφωνους τους θαυμαστές του λίγες ώρες μετά την εμφάνισή του στο Halftime Show του Super Bowl LX, όταν αποφάσισε να «καθαρίσει» πλήρως τον λογαριασμό του στο Instagram.

Ο Πορτορικανός ταργουδιστής και σταρ Bad Bunny χάρισε μια εκρηκτική και γεμάτη ενέργεια εμφάνιση στο Levi’s Stadium στο Ημίχρονο του Super Bowl LX την Κυριακή (08.02.2026), μαζί με την Lady Gaga και τον Ricky Martin. Αν και τα βίντεο από την βραδιά έκαναν τον γύρο των social media, εκείνος φαίνεται πως προχώρησε σε μια κίνηση που προκάλεσε αίσθηση: διέγραψε κάθε ανάρτηση από το προφίλ του στο Instagram και έκανε unfollow όλους τους λογαριασμούς που ακολουθούσε.

Η αιφνιδιαστική αυτή κίνηση πυροδότησε κύμα εικασιών ανάμεσα σε θαυμαστές και ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι ο Bad Bunny διαθέτει περισσότερους από 51,8 εκατομμύρια followers στο Instagram.

«Λευκή σελίδα» στο Instagram

Bad Bunny just wiped his entire Instagram — deleting all posts, unfollowing everyone, and removing his profile picture — shortly after headlining the Super Bowl LX Halftime Show pic.twitter.com/F55nr31WuG — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 9, 2026

Λίγες ώρες μετά την εμφάνισή του, ο τραγουδιστής «εξαφάνισε» το προφίλ του: όλες οι δημοσιεύσεις διαγράφηκαν, η φωτογραφία προφίλ αφαιρέθηκε και η λίστα ακολουθήσεων μηδενίστηκε. Το προφίλ του εμφανίζεται πλέον με «0 posts» και «0 following».

Η είδηση έγινε γρήγορα viral και οι αντιδράσεις στα social media ήταν άμεσες. Χρήστες εξέφρασαν έκπληξη και ανησυχία, με έναν να γράφει:

«Είμαι στεναχωρημένος για τον Bad Bunny, μόλις διέγραψε όλες τις αναρτήσεις του στο Instagram…». Άλλοι χαρακτήρισαν την κίνηση «νέα αρχή», ενώ δεν έλειψαν και οι εικασίες ότι πρόκειται για προάγγελο νέου άλμπουμ ή περιοδείας.

Η κριτική του Ντόναλντ Τραμπ για το Halftime Show

Παρότι η εμφάνιση του Bad Bunny απέσπασε θερμή υποστήριξη από θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, προκάλεσε και αντιδράσεις. Ανάμεσα στους επικριτές ήταν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το σόου.

Μέσα από την πλατφόρμα του, Truth Social, και ενώ ο τελικός του Super Bowl βρισκόταν σε εξέλιξη, ο Τραμπ άσκησε σκληρή κριτική τόσο στη μουσική όσο και στη χορογραφία της παράστασης.



«Το Halftime Show του Super Bowl είναι απολύτως απαίσιο, ένα από τα χειρότερα που έχουν υπάρξει ποτέ», έγραψε χαρακτηριστικά. Υποστήριξε επίσης ότι η εμφάνιση «δεν βγάζει κανένα νόημα» και δεν αντικατοπτρίζει «το μεγαλείο της Αμερικής» ούτε τα «πρότυπα επιτυχίας, δημιουργικότητας και αριστείας» της χώρας.

Η ανάρτηση Τραμπ:

Le dolió más que lo de las Torres Gemelas#badbunnysuperbowl pic.twitter.com/dHBheKOrlb — Nano del Chuy (@nanodelchuy) February 9, 2026

«Το Halftime Show του Super Bowl είναι πραγματικά χάλια – από τα χειρότερα που έχουμε δει ποτέ! Δεν βγάζει νόημα, προσβάλλει το αμερικανικό μεγαλείο και δεν αντικατοπτρίζει τα δικά μας πρότυπα επιτυχίας, δημιουργικότητας ή ποιότητας. Κανείς δεν καταλαβαίνει τι λέει αυτός ο τύπος και οι χοροί είναι απαράδεκτοι, ειδικά για μικρά παιδιά που παρακολουθούν σε όλη την Αμερική αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Αυτό το «σόου» είναι σαν χαστούκι στο πρόσωπο της χώρας μας, τη στιγμή που η χώρα καταρρίπτει ρεκόρ και ανεβάζει τον πήχη κάθε μέρα – ακόμα και με το καλύτερο χρηματιστήριο και τα καλύτερα συνταξιοδοτικά 401(k) στην ιστορία! Δεν υπάρχει τίποτα το εμπνευστικό σε αυτό το χάος που ονομάζουν Halftime Show. Και να δείτε που τα λεγόμενα «fake news» μέσα ενημέρωσης θα το αποθεώσουν, γιατί δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο.

Και, παρεμπιπτόντως, το NFL πρέπει να καταργήσει αμέσως τον γελοίο νέο κανονισμό για το kickoff. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ!».