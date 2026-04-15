Συγκινεί η Φωτεινή Πετρογιάννη για τον θάνατο του πατέρα της: «Προσπαθώ να βρω μια απάντηση»

Η Φωτεινή Πετρογιάννη πονάει ακόμα για την απώλεια του πατέρα της, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή πριν από έξι μήνες.

Τη είδηση του θανάτου είχε κάνει γνωστή ο Γιώργος Λιάγκας την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, αναφέροντας ότι ο πατέρας της Φωτεινής Πετρογιάννη πέθανε μία ημέρα νωρίτερα. Η δημοσιογράφος την Τρίτη (15.04.2025) έκανε μία συγκινητική ανάρτηση, αναφέροντας ότι αναζητά ακόμα μία απάντηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«6 μήνες μπαμπά μου… 6 μήνες που προσπαθώ να βρω μια απάντηση στο πως γίνεται να ζήσαμε μαζί, να αγαπηθήκαμε, να μαλώσαμε και ξαφνικά… τίποτα! 6 μήνες…», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η γνωστή δημοσιογράφος.

Επίσης, η Φωτεινή Πετρογιάννη μοιράστηκε μία φωτογραφία, στην οποία ποζάρει με τον πολυαγαπημένο της πατέρα.

View this post on Instagram A post shared by Fotini Petrogianni (@fotinipetrogianni_)

Πρόσφατα, η γνωστή δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 είχε εξομολογηθεί ότι πριν από δύο χρόνια προσευχήθηκε στην Παναγιά για να μείνει έγκυος, ενώ ήταν ήδη και δεν το γνώριζε.

«Πριν από δύο χρόνια, 25η Μαρτίου, μαζί ήμασταν στην Τήνο. Δεν ήξερα ότι είμαι έγκυος. Πήγα, προσευχήθηκα. Μάλιστα συναντήσαμε και την Ελένη Μενεγάκη στο πλοίο, και της λέω “Ελένη μου, προσπαθώ, δεν τα έχω καταφέρει ακόμα”, γιατί μιλήσαμε λίγο για τα προσωπικά μας. Πήγα, προσευχήθηκα στην Παναγία και με το που γύρισα στην Αθήνα, 25η Μαρτίου, έκανα τεστ και ήμουν έγκυος», είχε εξομολογηθεί η Φωτεινή Πετρογιάννη.