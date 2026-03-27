Φωτεινή Πετρογιάννη: Πήγα στην Τήνο προσευχήθηκα και γυρνώντας έμαθα ότι είμαι έγκυος

Μία προσωπική εξομολόγηση αποφάσισε να κάνει η Φωτεινή Πετρογιάννη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, σχετικά με τις προσπάθειές της να γίνει μητέρα.

Με αφορμή ένα θέμα με μία γυναίκα που έμεινε έγκυος αφού φόρεσε την αγία ζώνη της Παναγιάς Τσαμπίκας, η γνωστή δημοσιογράφος το πρωί της Παρασκευής (27.03.2026) μίλησε για τις δικές τις προσευχές. Όπως αποκάλυψε η Φωτεινή Πετρογιάννη προσευχήθηκε στην Παναγιά της Τήνου και λίγο αργότερα έμαθε ότι ήταν έγκυος.

«Πριν από δύο χρόνια, 25η Μαρτίου, μαζί ήμασταν στην Τήνο. Δεν ήξερα ότι είμαι έγκυος. Πήγα, προσευχήθηκα.

Μάλιστα συναντήσαμε και την Ελένη Μενεγάκη στο πλοίο, και της λέω “Ελένη μου, προσπαθώ, δεν τα έχω καταφέρει ακόμα”, γιατί μιλήσαμε λίγο για τα προσωπικά μας», άρχισε να λέει η Φωτεινή Πετρογιάννη.

«Πήγα, προσευχήθηκα στην Παναγία και με το που γύρισα στην Αθήνα, 25η Μαρτίου, έκανα τεστ και ήμουν έγκυος», εξομολογήθηκε αμέσως μετά, μετά το 4.40ό λεπτό του βίντεο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Φωτεινή Πετρογιάννη και ο Μιχάλης Ρουμπής παντρεύτηκαν τον Νοέμβριο του 2024, στο Δημαρχείο Πεντέλης και λίγες ημέρες μετά, στις 25 Νοεμβρίου 2024, γεννήθηκε ο γιος τους.

«Πριν 2 χρόνια τέτοια μέρα έμαθα ότι είμαι έγκυος και σήμερα αγκαλιαζόμαστε και γελάμε μαζί!», έγραψε σε πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram η Φωτεινή Πετρογιάννη.