Συγκινεί η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: «Βίωσα το πένθος, δε με φρόντισα, δε με αγαπούσα»

Μία προσωπική εξομολόγηση για την πιο δύσκολη φάση της ζωής της έκανε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη. Η γνωστή ηθοποιός, που έχει «χάσει» τη μητέρα της, παραδέχτηκε ότι βίωσε το πένθος ετεροχρονισμένα και σταμάτησε να αγαπάει και να φροντίζει τον εαυτό της.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα που αγαπήθηκε από το κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Σασμός» παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Vita και στη Μικαέλα Θεοφίλου. Μάλιστα, η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη εξήγησε ότι κατάφερε να βγει από το πένθος της μέσω της ψυχοθεραπείας.

«Ένας άνθρωπος που έχει παραιτηθεί, που δεν προσέχει τον εαυτό του, δεν τον φροντίζει, απουσιάζει από τη ζωή του. Εγώ έχω περάσει και από αυτά, τα πιο σκοτεινά», εξομολογήθηκε αρχικά η ηθοποιός που φέτος θα πρωταγωνιστεί στην υπερπαραγωγή του MEGA, «Οι Αθώοι».

«Το πένθος το βίωσα μετά από την απώλεια, ετεροχρονισμένα. Τότε, λοιπόν, όλα τα απλά, κοινά και αυτονόητα για πολλούς πράγματα δεν τα είχα. Δεν με φρόντιζα, δε με αγαπούσα. Απουσίαζα λίγο και από το σώμα μου και από τη ζωή. Θεωρώ λοιπόν ότι το να ξυπνάς, να χαμογελάς και να χαίρεσαι τον ήλιο, το να έχεις τους ανθρώπους και να είσαι υγιής είναι ευτυχία», εξομολογήθηκε ακόμα η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη.

«Η κινητοποίηση ήρθε μετά από μία διαδικασία ψυχοθεραπείας και μετά από χρόνο», παραδέχτηκε στη συνέχεια η γνωστή ηθοποιός.