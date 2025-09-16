Συγκινεί ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν: Εμφανίζεται με τα σημάδια του ALS και στέλνει ένα δυνατό μήνυμα – Συγκλονιστικό βίντεο

Ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν του «Grey’s Anatomy» άνοιξε την καρδιά του στους θαυμαστές του, σε εμφάνισή του σε βίντεο στο Instagram μετά τη διάγνωσή του με ALS, με εμφανή σημάδια της νευροεκφυλιστικής πάθησης που επηρεάζει την κίνηση των μυών.

Λίγες ώρες μετά την απουσία του από την προγραμματισμένη του εμφάνιση στα βραβεία Emmy την Κυριακή (14.09.2025), ο 52χρονος ηθοποιός – που έγινε διάσημος από την σειρά «Grey’s Anatomy», εμφανίστηκε σε βίντεο στο Instagram για να προωθήσει μια νέα καμπάνια με στόχο την εύρεση θεραπείας για τη νόσο ALS.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φορώντας ένα μπλε μπλουζάκι με το σύνθημα «I AM ALS», ο Έρικ Ντέιν ξεκινάει στο βίντεο:

«Είμαι ο Έρικ. Ηθοποιός, πατέρας και τώρα άνθρωπος που ζει με ALS».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη I AM ALS (@iamalsorg) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Για περισσότερο από έναν αιώνα, το ALS είναι ανίατο, και έχουμε τελειώσει με την αποδοχή του status quo. Χρειαζόμαστε τον ταχύτερο δρόμο προς μια θεραπεία, γι’ αυτό συνεργάστηκα με το I AM ALS στην καμπάνια Push for Progress. Ο στόχος μας; Ένα δισεκατομμύριο δολάρια μέσα στα επόμενα τρία χρόνια».

Ο Ντέιν στο βίντεο μιλά αργά και κινώντας ελάχιστα το στόμα του και κατά διαστήματα τα λόγια του έβγαιναν μπερδεμένα, ενώ οι μύες στα μπράτσα του έτρεμαν ανεξέλεγκτα.

Όταν οι θαυμαστές σχολίασαν τις αλλαγές στην κίνησή του, σοκαρισμένοι από το πόσο γρήγορα έχει εξελιχθεί η ασθένεια επάνω του, ο οργανισμός I AM ALS απάντησε ότι η «σκληρή» αυτή ασθένεια «επηρεάζει όλους τους μυς του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των φωνητικών χορδών και των μυών του λαιμού».

Ωστόσο, ο ηθοποιός παραμένει αισιόδοξος για το μέλλον του.

«Μαζί θα ανανεώσουμε τον ιστορικό νόμο ACT for ALS, θα φέρουμε ελπιδοφόρες θεραπείες σε χιλιάδες ασθενείς σαν εμένα. Και τελικά, θα πιέσουμε για να τερματιστεί αυτή η ασθένεια» υποσχέθηκε.

«Υπάρχουν τόσα πολλά να μάθουμε. Τόσα περισσότερα να κάνουμε και πρέπει να τα κάνουμε τώρα», πρόσθεσε, ζητώντας από τους ακολούθους του να «επισκεφθούν τον σύνδεσμο παρακάτω για να δωρίσουν, να συμμετάσχουν και να γίνουν μέρος αυτής της προσπάθειας για πρόοδο».

Υπενθυμίζεται πως ο Έρικ Ντέιν αποκάλυψε τη διάγνωσή του με ALS τον Απρίλιο. Μερικούς μήνες αργότερα, είχε μοιραστεί ότι μόνο το ένα του χέρι λειτουργεί πλέον.

«Έχω πλέον μόνο ένα λειτουργικό χέρι. Η αριστερή μου πλευρά λειτουργεί. Η δεξιά μου πλευρά έχει σταματήσει εντελώς. Το αριστερό μου χέρι νομίζω ότι χάνεται κι αυτό. Αισθάνομαι ότι σε μερικούς μήνες δεν θα έχω ούτε το αριστερό μου χέρι. Είναι σοκαριστικό. Ανησυχώ για τα πόδια μου» είχε δηλώσει τον Ιούνιο.

Απών από τα Emmy παρά την προγραμματισμένη εμφάνισή του

Ο Έρικ Ντέιν δεν παρευρέθηκε τη σκηνή των βραβείων Emmy 2025 παρά την προγραμματισμένη εμφάνισή του στην τελετή της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου. Η απουσία του καταγράφηκε λίγους μήνες μετά την αποκάλυψη της διάγνωσής του με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS).

Ο Ντέιν είχε προγραμματιστεί να παρουσιάσει βραβείο στην απονομή, συμβάλλοντας παράλληλα στον εορτασμό της 20ής επετείου της σειράς «Grey’s Anatomy», στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει. Τελικά, ο Τζέσε Γουίλιαμς, πρώην συμπρωταγωνιστής του στη σειρά, βρέθηκε στη σκηνή και απένειμε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας σε δραματική σειρά στον Άνταμ Ράνταλ για το «Slow Horses», που επικράτησε των «Severance», «The Pitt», «Andor» και «The White Lotus».

Πριν από την τελετή, ο Γουίλιαμς μίλησε στο «Entertainment Tonight», αναφερόμενος στον Ντέιν: «Είναι σταθερός, ο άνθρωπος είναι απλά σταθερός. Ως άντρες πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας, και εκείνος έχει βρει την τέλεια ισορροπία. Είναι ο δικός μου άνθρωπος».

Τι είναι η νόσος ALS

Σύμφωνα με τη Mayo Clinic, η ALS είναι μια ανίατη ασθένεια που προσβάλλει τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, οδηγώντας σε προοδευτική απώλεια του ελέγχου των μυών.

Σταδιακά οδηγεί στην παράλυση και στον θάνατο.

Οι ασθενείς εμφανίζουν αρχικά συσπάσεις ή αδυναμία σε ένα άκρο, συχνά ακολουθούμενη από συγκεχυμένη ομιλία. Επειδή η νόσος επηρεάζει τα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο και τη σπονδυλική στήλη που ελέγχουν την κίνηση των μυών, οι ασθενείς χάνουν σιγά-σιγά την ικανότητά τους να μιλούν, να τρώνε, να περπατούν και να αναπνέουν ανεξάρτητα.

Δεν υπάρχει θεραπεία για την ALS και οι άνθρωποι συνήθως ζουν τρία έως πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση, σύμφωνα με την Ένωση Μυϊκής Δυστροφίας. Ωστόσο, ορισμένοι ασθενείς μπορούν να ζήσουν δεκαετίες. Πρόκειται για τη νόσο που είχε ο Στίβεν Χόκινγκ ενώ και ο σύντροφος της Σάντρα Μπούλοκ, είχε φύγει από τη ζωή από τη συγκεκριμένη ασθένεια.