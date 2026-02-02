Συγκινημένη η Ναταλί Κάκκαβα στο Buongiorno: «Τι περνάω, Φαίη μου…»

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» ήταν σήμερα (2/2/2026) η Ναταλί Κάκκαβα, η οποία συγκινημένη μίλησε για τον καβγά που έγινε στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού.

Η δημοτική σύμβουλος και παρουσιάστρια, Ναταλί Κάκκαβα, αναφέρθηκε στον καυγά που σημειώθηκε στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού με πρωταγωνιστές εκείνη και τον δήμαρχο Δημήτρη Παπαχρήστου.

«Επιτρέψτε μου τη συγκίνησή μου, γιατί τώρα που το ξαναβλέπω, το ξαναβιώνω. Τι περνάω, Φαίη…», είπε αρχικά η γνωστή παρουσιάστρια, Ναταλί Κάκκαβα.

«Έχω επιλέξει να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση με πολύ μεγάλη χαρά και χωρίς κανένα στόχο και σκοπό. Ήθελα, επειδή αγαπώ τον τόπο μου, έναν τόπο που επιλέξαμε με τον Γρηγόρη, συγχώρεσέ με, να είμαι εκεί με τα παιδιά μας.

Είμαι ευλογημένη που ζω εκεί και μακάρι μέχρι το τέλος της ζωής μας να είμαστε εκεί. Υπάρχουν άνθρωποι που μου λένε να σηκωθώ και να φύγω και ότι είμαι ανεπιθύμητη. Και αυτά τα διαβάζουν και τα παιδιά μου. Και όλα αυτά γιατί αποφάσισα να στηρίξω έναν άνθρωπο, έναν νέο άνθρωπο, γιατί πίστεψα ότι αυτός ο άνθρωπος θα κάνει τη διαφορά», είπε τέλος η Ναταλί Κάκκαβα.