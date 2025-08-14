Συγκλονίζει η εγκυμονούσα Νεσχάν Μουλαζίμ: «Φοβήθηκα για το μωρό μου γιατί τρανταζόμουν τόσο πολύ, φρίκαρα»

Μητέρα για πρώτη φορά πρόκειται να γίνει σύντομα η Νεσχάν Μουλαζίμ, ωστόσο αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες ώσπου να καταφέρει να κρατήσει στην αγκαλιά τους το μωράκι της.

Όπως αποκάλυψε το γνωστό μοντέλο με καταγωγή από την Τουρκία, όσο είναι έγκυος στο παιδί της, που είναι καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Στέλιο Πολογεώργη έχει οστεοπόρωση και είναι αναγκασμένη να κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο. Έτσι, η Νεσχάν Μουλασίμ εξέθεσε το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όσοι κινούνται με αυτό και τις σοβαρές παραλείψεις του κράτους.

«Καλημέρα, είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη, γιατί καίγεται η Ελλάδα, καίγεται και η Τουρκία. Δεν έχει μείνει δάσος, δεν έχει μείνει ανάσα, δεν έχει μείνει τίποτα. Είναι τραγικό όλο αυτό που ζούμε, αλλά ο λόγος που κάνω αυτό το βίντεο, είναι γιατί λόγω της οστεοπόρωσης που έχω λόγω της εγκυμοσύνης μου, κινούμαι με αναπηρικό αμαξίδιο.

Όλο αυτό το διάστημα που κινούμαι με αμαξίδιο, έχω πάθει σοκ που θεωρείται ότι είμαστε Ευρώπη, που θεωρούμαστε εξελιγμένοι και δεν είμαστε τίποτα. Αυτό που έχω καταλάβει τώρα που κινούμαι με αμαξίδιο είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν απόλυτο δίκιο για όλο αυτό το παράπονο που βγάζουν. Όλο αυτό που ζουν είναι τραγικό. Οι ράμπες είναι κλειστές με παρκαρισμένα οχήματα, τα πεζοδρόμια είναι τραγικά για να μπορέσεις να κυκλοφορήσεις με αμαξίδιο.

Ειλικρινά δε ξέρω πώς κυκλοφορείτε οι μαμάδες με τα καροτσάκια για τα παιδιά σας στα πεζοδρόμια. Δεν υπάρχει καμία υποδομή για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, ούτε για τα μωρά. Είναι τραγικό όλο αυτό.

Υποτίθεται είμαστε σε μια από τις καλύτερες περιοχές της Αθήνας, στη Γλυφάδα, παρκάραμε και με το καροτσάκι θέλαμε να πάμε να ψωνίσουμε κάτι για την μπέμπα μας. Νόμιζα ότι πόνεσε η μέση μου, φοβήθηκα για το μωρό μου, γιατί τρανταζόμουν τόσο πολύ. Δεν μπορούσαμε να πάμε λίγο πιο πέρα. Φρίκαρα», ανέφερε στο βίντεό της η Νεσχάν Μουλαζίμ.

Σημειώνεται ότι το όμορφο μοντέλο δημοσιοποίησε για πρώτη φορά ότι είναι έγκυος τη Δευτέρα (28.07.2025) μέσω του Instagram. H Νεσχάν Μουλαζίμ δημοσίευσε μία ανάρτηση στην οποία υπήρχε ένα υπερηχογράφημα του μωρού της και πολλές φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα.