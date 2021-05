Την επιθανάτια εμπειρία της εξομολογείται η Σάρον Στόουν. «Υπήρχε το τούνελ και εγώ προσπαθούσα να ανέβω», αποκαλύπτει η διάσημη ηθοποιός στην εκπομπή «The Late Late Show With James Corden».

Ανοίγοντας την ψυχή της η Σάρον Στόουν μίλησε μεταξύ άλλων για την επιθανάτια εμπειρία που βίωσε το 2001 και της άλλαξε τη ζωή.

Με αφορμή το βιβλίο της, το άλλοτε sex symbol του Χόλιγουντ αποκαλύπτει στην εκπομπή «The Late Late Show With James Corden» και όπως αναφέρει το people.com τις λεπτομέρειες της μάχης για τη ζωή της όταν παρουσίασε εγκεφαλική αιμορραγία:

«Στην περίπτωσή μου, είχα αιμορραγία στον εγκέφαλό μου για αρκετές ημέρες προτού πάω στο νοσοκομείο. Είχα χάσει τις αισθήσεις μου όταν έφτασα εκεί και μου έκαναν μαγνητική για να μάθουν τι μου είχε συμβεί».

Συνεχίζοντας, η 63χρονη Σάρον Στόουν αποκαλύπτει πως «ξύπνησα επάνω σε ένα κρεβάτι σε ένα πολύ ήσυχο δωμάτιο έκτακτης ανάγκης, κανείς δεν ήταν εκεί, μόνο ο γιατρός. Ο γιατρός με κοιτάζει με τόση συμπάθεια κι εγώ να είμαι σχεδόν σίγουρη ότι πεθαίνω και διαπιστώνω ότι είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Πιάνει το κεφάλι μου και μου λέει πως αιμορραγώ στον εγκέφαλο».

Στη συνέχεια η Σάρον Στόουν περιγράφει όσα έζησε, με πολύ γλαφυρό τρόπο. Χαρακτηριστικά είπε: «Τηλεφώνησα στη μαμά μου και μετά ο γιατρός μου είπε ότι θα με μετέφεραν σε ένα νευρολογικό νοσοκομείο, επειδή δεν είχαν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη θεραπεία μου. Με έβαλαν σε ένα φορείο και ξαφνικά αυτό ήταν… ήταν σαν να έφυγα και ένιωσα τον εαυτό μου σαν να αναδύεται και υπήρχε αυτό το τούνελ κι εγώ προσπαθούσα να ανέβω. Στην κορυφή υπήρχε μια τρύπα και αρκετά πολύ δικά μου άτομα που είχαν πεθάνει βρίσκονταν εκεί και κοίταζαν προς τα κάτω και ένιωσα σαν να μου έλεγαν ότι όλα είναι υπέροχα. Τότε ένιωσα σαν να τους έλεγα: Ω, θα είμαι μαζί σας παιδιά, και κινούμουν πολύ γρήγορα, λες και το τούνελ ήταν πάρα πολύ μακρύ».

