Συγκλονίζει ο Αιμίλιος Χειλάκης: «Μου έχουν ευχηθεί μέχρι και θάνατο»

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε ο Αιμίλιος Χειλάκης και μίλησε για τους ανθρώπους που έχουν προσπαθήσει κατά καιρούς να τον ακυρώσουν, αναφέροντας ότι κάποιοι του έχουν ευχηθεί ακόμα και να πάψει να υπάρχει.

Ο καταξιωμένος ηθοποιός μίλησε στο ένθετο «Κ» της Καθημερινής της Κυριακής και στον δημοσιογράφο, Βλάση Κωστούρο με αφορμή τη νέα θεατρική παράσταση που πρωταγωνιστεί με τίτλο «#Cancel». Επίσης, μεταξύ άλλων, ο Αιμίλιος Χειλάκης παραδέχτηκε ότι δεν σκέφτεται το πότε θα πάρει σύνταξη.

«Στις μέρες μας, το διαφωνώ σημαίνει σε ακυρώνω, δεν θέλω να υπάρχεις. Το βλέπεις καθημερινά στα social media αυτό το κύμα να ακυρωθεί ένας άνθρωπος επαγγελματικά, ψυχολογικά, ακόμα και στη φυσική του υπόσταση.

Δεν είναι τυχαίες όλες αυτές οι γυναικοκτονίες. Ξεκινούν από την πεποίθηση ότι μπορώ να ακυρώσω τη ζωή κάποιου. Προσωπικά, έχω υπάρξει θύμα αυτής της κουλτούρας, μου έχουν ευχηθεί από #CancelΧειλάκης μέχρι και θάνατο. Επιλέγω πάντα να απαντώ ευγενικά, γιατί η κακολογία γεννά μόνο κακό», δήλωσε ο γνωστός καλλιτέχνης.

Παράλληλα ανέφερε ότι είναι 55 ετών αλλά δε σκέφτεται τη σύνταξη. Αντιθέτως επιθυμεί να κοιτάζει μόνο μπροστά.

«Στα 55 μου δεν σκέφτομαι πότε θα πάρω σύνταξη αλλά πώς θα εναρμονίζομαι με τη νέα προοπτική. Ξέρεις τι είναι προοπτική; Είναι το πώς κοιτάς μπροστά σου. Κι εγώ θέλω να κοιτάω μόνο μπροστά», τόνισε ο Αιμίλιος Χειλάκης.