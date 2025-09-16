Lifestyle

Συναυλία των Massive Attack και Cavalera στο Σάο Πάολο για τη στήριξη αυτόχθονων πληθυσμών του Αμαζονίου

Η συναυλία διοργανώνεται σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί και να υποστηριχθεί πλατφόρμα για τους αυτόχθονες πληθυσμούς της Βραζιλίας
Massive Attack
Οι Massive Attack επί σκηνής / ΦΩΤΟ ΑΠΕ ΜΠΕ

Οι Massive Attack και οι Cavalera θα δώσουν μια ξεχωριστή συναυλία στο Σάο Πάολο σε ένδειξη στήριξης της αναγνώρισης των δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών.

Η μοναδική συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 13 Νοεμβρίου στην αρένα Espaco Unimed στο Σάο Πάολο με τα είδωλα της trip-hop από το Μπρίστολ να ανεβαίνουν στη σκηνή μαζί με το βραζιλιάνικο συγκρότημα Cavalera – που σχηματίστηκε από τους συνιδρυτές των Sepultura, Μαξ και Ίγκορ Καβαλέρα – οι οποίοι θα ερμηνεύσουν ολόκληρο το άλμπουμ των Sepultura «Chaos A.D.».

Η συναυλία διοργανώνεται σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί και να υποστηριχθεί πλατφόρμα για τους αυτόχθονες πληθυσμούς της Βραζιλίας και την G9 του Αμαζονίου (τις οργανώσεις αυτόχθονων πληθυσμών από εννέα χώρες του Αμαζονίου), καθώς και να προωθηθεί η κλιματική δικαιοσύνη και να διεξαχθεί εκστρατεία για την άμεση αναγνώριση και προστασία των εδαφών των γηγενών.

Με το μήνυμα «The Answer Is Us» (Η απάντηση είμαστε εμείς), η συναυλία θα πραγματοποιηθεί καθώς οι παγκόσμιοι ηγέτες και οι παγκόσμιες εταιρείες φτάνουν στη Βραζιλία για τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή του 2025 – COP-30, η οποία θα φιλοξενηθεί στην περιοχή Μπελέμ του Αμαζονίου. Σε άμεσο συντονισμό με ομάδες αυτόχθονων πληθυσμών σχεδιάζονται δράσεις προς υποστήριξη των επειγόντων αιτημάτων τους.

«Είναι τιμή μας που συνεργαζόμαστε με τον Ίγκορ και τον Μαξ για την υποστήριξη της εξαιρετικής ακεραιότητας και του ζωτικού ρόλου των ιθαγενών της Βραζιλίας και της ευρύτερης περιοχής του Αμαζονίου» δήλωσε ο Ρόμπερτ Ντελ Νάγια των Massive Attack.

