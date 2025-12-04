Συνελήφθη η σύντροφος του ράπερ Poorstacy μετά την αυτοκτονία του στη Φλόριντα

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του θανάτου του 26χρονου ράπερ Poorstacy, καθώς η μητέρα του παιδιού του, Νικόλ Γκρίκστας, συνελήφθη στο Μπόκα Ράτον της Φλόριντα με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Η σύλληψή της έγινε λίγες μερες μετά τον πρόωρο θάνατο του καλλιτέχνη, ο οποίος αυτοκτόνησε στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμεναν.

Σύμφωνα με έγγραφο της αστυνομίας που επικαλείται το TMZ, η 24χρονη φέρεται να περιέγραψε με λεπτομέρειες τα γεγονότα που προηγήθηκαν τη μοιραία νύχτα. Η ίδια και ο ράπερ Poorstacy – κατά κόσμον Καρλίτο Μίλφορτ Τζούνιορ – έκαναν χρήση ουσιών, όπως κοκαΐνη, Xanax και MDMA, ενώ το παιδί τους βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.

Κατά την κατάθεσή της, η Γκρίκστας υποστήριξε ότι τη νύχτα της 8ης Νοεμβρίου καβγάδισε πολύ με τον ράπερ με το ζευγάρι να εκτοξεύει εκατέρωθεν κατηγορίες για απιστία. Όπως ισχυρίστηκε η ίδια, ο ράπερ την κατηγόρησε ότι έκρυβε ναρκωτικά. Στη συνέχεια αφαίρεσε τα ρούχα της χωρίς εκείνη να το θέλει, την έψαξε για ουσίες και τη χτύπησε. Η ίδια είπε ότι ο Poorstacy σημάδευε πότε εκείνη και πότε τον εαυτό του με όπλο, πριν τελικά στρέψει το όπλο στο κεφάλι του και πυροβοληθεί θανάσιμα.

Η αστυνομία, που ειδοποιήθηκε από το προσωπικό του ξενοδοχείου, βρήκε στο δωμάτιο ναρκωτικά, παιδικά παιχνίδια και ένα γεμάτο πιστόλι. Μετά την αυτοψία του χώρου, οι Αρχές κατέληξαν ότι και οι δύο γονείς είχαν αφήσει το παιδί εκτεθειμένο σε σοβαρό κίνδυνο, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη της Γκρίκστας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το TMZ, το παιδί βρίσκεται πλέον υπό τη φροντίδα συγγενών.