Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Ταινία της χρονιάς το «One Battle After Another» για την Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου του Λονδίνου

Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Σον Πεν και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, πλαισιωμένοι από ένα εντυπωσιακό καστ ηθοποιών
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο τρέιλερ της ταινίας
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο τρέιλερ της ταινίας

Η ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον (Paul Thomas Anderson) απέσπασε τέσσερα βραβεία, μεταξύ των οποίων της Καλύτερης Ταινίας της Χρονιάς, στην 46η τελετή απονομής της Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου του Λονδίνου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο May Fair της βρετανικής πρωτεύουσας.

Η ταινία «One Battle After Another» που απέσπασε μια σειρά από βραβεία γυρίστηκε σε φιλμ 35mm χρησιμοποιώντας κάμερες VistaVision, με την παραγωγή να πραγματοποιείται στην Καλιφόρνια ενώ επιπλέον γυρίσματα έγιναν, στο Ελ Πάσο του Τέξας.

Επιπλέον, ο Άντερσον κυριάρχησε στις κατηγορίες Σκηνοθεσίας και Σεναρίου ενώ ο Σον Πεν (Sean Penn) απέσπασε το Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στη ταινία.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες, η Τζέσι Μπάκλεϊ (Jessie Buckley) αναδείχθηκε η Καλύτερη Ηθοποιός για το «Hamnet» της Κλόι Ζάο (Chloé Zhao) και ο Τίμοθι Σαλαμέ (Timothée Chalamet) έλαβε το Βραβείο Α΄ Ανδρικού ρόλου για το «Marty Supreme». Όπως αναφέρει το Deadline, η Έιμι Μάντιγκαν (Amy Madigan), κέρδισε το Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Weapons».

Η πλήρης λίστα των νικητών 

Ταινία της Χρονιάς: «One Battle After Another» 

Σκηνοθέτης της Χρονιάς: Paul Thomas Anderson «One Battle After Another» 

Σεναριογράφος της Χρονιάς: Paul Thomas Anderson «One Battle After Another» 

Βρετανική/Ιρλανδική Ταινία της Χρονιάς: «Pillion» 

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: «KPop Demon Hunters» 

Ντοκιμαντέρ της Χρονιάς: «The Perfect Neighbor» 

Ξενόγλωσση Ταινία της Χρονιάς: «Sentimental Value» 

Ανδρική Ερμηνεία της Χρονιάς: Timothée Chalamet, «Marty Supreme» 

Γυναικεία Ερμηνεία της Χρονιάς: Jessie Buckley, «Hamnet» 

B΄Ανδρικός Ρόλος: Sean Penn, «One Battle After Another» 

Β΄Γυναικείος Ρόλος: Amy Madigan «Weapons» 

Πρωτοεμφανιζόμενος Βρετανός/Ιρλανδός Σκηνοθέτης: Harry Lighton, «Pillion» 

Καλύτερος Βρετανός/Ιρλανδός Ηθοποιός: Josh O’Connor, «The Mastermind»/«The History of Sound»/«Wake Up Dead Man» 

Πρωτοεμφανιζόμενος Ηθοποιός: Robert Aramayo «I Swear»/«Palestine 36» 

Νέος Βρετανός/Ιρλανδός Ηθοποιός: Alfie Williams, «28 Years Later» 

Τεχνικό Επίτευγμα της Χρονιάς: «Sinners» – Mουσική: Ludwig Göransson 

Καλύτερη Βρετανική/Ιρλανδική Ταινία Μικρού Μήκους: «Neil Armstrong and the Langholmites», Duncan Cowles 

Βραβείο Dilys Powell Εξαιρετικής Συνεισφοράς: Guillermo del Toro 

Βραβείο Derek Malcolm Καινοτομίας: Cynthia Erivo

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
123
92
90
56
52
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Grammy: Οι Cure κέρδισαν για πρώτη φορά στην καριέρα τους βραβεία για το άλμπουμ «Songs Of A Lost World»
Το συγκρότημα δεν ήταν στην τελετή απονομής των Grammy για να παραλάβει τα βραβεία, καθώς τα μέλη του παρευρέθηκαν στην κηδεία του κιθαρίστα και κιμπορντίστα των Cure Πέρι Μπαμόντε
Εικόνα από συναυλία των Cure
Η Κάθριν Ο’Χάρα και ο σύζυγός της Μπο Γουέλτς κράτησαν τους φίλους τους «στο σκοτάδι» για την ασθένειά της
Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 30.01.2026, στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, έπειτα από σύντομη ασθένεια - Τα ακριβή αίτια θανάτου δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά
Η Κάθριν Ο’Χάρα
Newsit logo
Newsit logo