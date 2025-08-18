Τάκης Βαμβακίδης: Σε νοσοκομείο με πνευμονική εμβολή – «Η Παναγία με σκέπασε» λέει ο ηθοποιός

Ο Τάκης Βαμβακίδης παραμένει σε νοσοκομείο και ακολουθεί τη θεραπεία των γιατρών, σε πλήρη ακινησία. Ο ηθοποιός υπέστη οξεία πνευμονική εμβολή στις 14 Αυγούστου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία». Στο πλευρό του βρίσκονται στενοί συγγενείς και φίλοι που περιμένουν να τον δουν να παίρνει εξιτήριο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ontime μια μέρα πριν τη γιορτή της Μεγαλόχαρης, ο Τάκης Βαμβακίδης ένιωσε να «πνίγεται» στον βήχα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Σωτηρία». Οι γιατροί διέγνωσαν οξεία πνευμονική εμβολή και τον υποβάλλουν σε συνεχείς εξετάσεις, βαριά φαρμακευτική αγωγή και έχουν δώσει αυστηρή εντολή να βρίσκεται σε πλήρη ακινησία.

Ο ηθοποιός στεναχωριέται γιατί ενώ είχε οργανώσει με τις «Εκδόσεις- Ταξίδια Τραπεζούς», με κλεισμένα τρία πούλμαν μαζί με τον επιχειρηματία Φωκίωνα Φουντουκίδη, ένα μεγάλο οδοιπορικό στον Πόντο, με αφηγήσεις κειμένων και Ποντιακή μουσική, είναι αναγκασμένος να παραμείνει στο κρεβάτι του πόνου.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Τάκης Βαμβακίδης ήταν χαρούμενος που θα πατούσε στα άγια χώματα του Πόντου αλλά και θα προσκυνούσε στη Παναγία Σουμελά.

Σε επικοινωνία του με την Ontime ψέλλισε, «Συγχωρέστε με αδέλφια» ζητώντας συγνώμη τόσο από τον κόσμο που τον περίμενε αλλά και από τον Φωκίωνα Φουντουκίδη που εδώ και πολύ καιρό φρόντιζε να είναι όλα στην εντέλεια για το μεγάλο Οδοιπορικό στον Πόντο από τις 18 έως 27 Αυγούστου.

«Η Παναγία με σκέπασε» συμπλήρωσε με κόπο ο ηθοποιός και έκανε το σταυρό του ενώ δίπλα του έχει μια μικρή εικονίτσα της Παναγίας Σουμελά. Της Παναγιάς που δίνει δύναμη στους Ποντίους. Κι αυτή την φορά πάλι έκανε το θαύμα Της.