Τάμτα: «Μου κάνουν προτάσεις για τη θέση της παρουσιάστριας αλλά δεν νιώθω πολύ άνετα»

Η Τάμτα έκανε διάλειμμα από τις πρόβες της για το Madwalk 2025 και μίλησε στην κάμερα του Buongiorno και την δημοσιογράφο, Δήμητρα Τσαούση. Η ίδια αναφέρθηκε στις προτάσεις που της έχουν για τη θέση της παρουσιάστριας, αλλά και στο γεγονός, ότι στο κλαμπ όπου εμφανίζεται, απαγορεύονται οι φωτογραφίες.

«Θα κάνω σε λίγες μέρες μια εμφάνιση σε ένα κλαμπ που εμφανίζομαι εδώ και δυο χρόνια. Στο κλαμπ αυτό απαγορεύονται οι φωτογραφίες και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που στο εξωτερικό γίνεται πάρα πολύ. Εδώ έχει ξεκινήσει το συγκεκριμένο μαγαζί να το κάνει και νομίζω πως ξεκινάνε να το κάνουν και κάποια άλλα κλαμπ» ανέφερε η Τάμτα, πριν μιλήσει για το ενδεχόμενο να γίνει παρουσιάστρια.

«Για ποιο λόγο, τώρα, γίνεται αυτό; Αρχικά ως καλλιτέχνης θα πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αντί να βλέπω τα κινητά βλέπω τα πρόσωπα, τα οποία με παρακολουθούν. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας τρόπος να ξαναγυρίσουμε λίγο στα παλιά, στα καλά, να απολαύσουμε και να ζήσουμε τη στιγμή προσωπικά και όχι μέσω του κινητού. Οπότε αυτό βοηθάει πάρα πολύ και εμένα και τον κόσμο» πρόσθεσε.

Για τις προτάσεις για παρουσίαση, η Τάμτα είπε: «Δεν έχω απορρίψει κάτι για την τηλεόραση, άμα αφορά την μουσική. Τις περισσότερες φορές, για κάποιο λόγο, με θέλουν για παρουσιάστρια, κάτι το οποίο τρέμω και δεν νιώθω πάρα πολύ άνετα να το κάνω αυτή τη στιγμή. Ίσως να φταίει ο λόγος που δεν με ευχαριστεί ακόμα στα ελληνικά για να είμαι παρουσιάστρια, όχι για να μιλάω για τους φίλους μου».

Το Madwalk 2025, το πιο φαντασμαγορικό fashion & music project στην Ελλάδα, επιστρέφει με μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ενέργεια και δημιουργικότητα, που θα μεταδοθεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, αποκλειστικά στο MEGA.