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Τάσος Ιορδανίδης – Θάλεια Ματίκα: Οικογενειακές διακοπές στο Ντουμπρόβνικ με άρωμα Game of Thrones

«Ή αλλιώς, στο King’s Landing, κοντά στο Σιδερένιο θρόνο, για να δω αν οι Λάνιστερ πληρώνουν πάντα τα χρέη τους», έγραψε ο ηθοποιός
Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα
Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα / NDPPHOTO / NDP PHOTO
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Τις καλοκαιρινές τους διακοπές απολαμβάνουν ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα, οι οποίοι ξεκουράζονται και γεμίζουν τις μπαταρίες τους ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν.

Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα ταξίδεψε μαζί με τα παιδιά του στην Κροατία και συγκεκριμένα στο Ντουμπρόβνικ. Ο Τάσος Ιορδανίδης, μάλιστα, ανέβασε και μερικές ωραίες φωτογραφίες στα social media.

«Ή αλλιώς, στο King’s Landing, κοντά στο Σιδερένιο θρόνο, για να δω αν οι Λάνιστερ πληρώνουν πάντα τα χρέη τους», έγραψε ο Τάσος Ιορδανίδης στην ανάρτησή του.

Να θυμίσουμε πως τα μεσαιωνικά τείχη και τα σοκάκια του Ντουμπρόβνικ αποτέλεσαν την πρωτεύουσα των Επτά Βασιλείων στο Game of Thrones!

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