Τάσος Ιορδανίδης – Θάλεια Ματίκα: Οικογενειακές διακοπές στο Ντουμπρόβνικ με άρωμα Game of Thrones

Τις καλοκαιρινές τους διακοπές απολαμβάνουν ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα, οι οποίοι ξεκουράζονται και γεμίζουν τις μπαταρίες τους ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν.

Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα ταξίδεψε μαζί με τα παιδιά του στην Κροατία και συγκεκριμένα στο Ντουμπρόβνικ. Ο Τάσος Ιορδανίδης, μάλιστα, ανέβασε και μερικές ωραίες φωτογραφίες στα social media.

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«Ή αλλιώς, στο King’s Landing, κοντά στο Σιδερένιο θρόνο, για να δω αν οι Λάνιστερ πληρώνουν πάντα τα χρέη τους», έγραψε ο Τάσος Ιορδανίδης στην ανάρτησή του.

Να θυμίσουμε πως τα μεσαιωνικά τείχη και τα σοκάκια του Ντουμπρόβνικ αποτέλεσαν την πρωτεύουσα των Επτά Βασιλείων στο Game of Thrones!