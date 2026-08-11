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Νίκος Μουτσινάς: Εντυπωσιακές νέες εικόνες από το ταξίδι του στο Μεξικό

Ο Νίκος Μουτσινάς
Ο Νίκος Μουτσινάς / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Το μακρινό του ταξίδι στο μαγευτικό Μεξικό συνεχίζει να απολαμβάνει στο Μεξικό ο Νίκος Μουτσινάς, μαζί με την Ευγενία Σαμαρά και τον Κωνσταντίνο Δέδε.

Από την πρώτη ημέρα που έφτασε στο Μεξικό ο Νίκος Μουτσινάς δεν έχει σταματήσει να ανεβάζει φωτογραφίες στο Instagram.

Οι τρεις τους περνούν πολύ όμορφες και ξέγνοιαστες στιγμές, τις οποίες φυσικά και μοιράζονται με τους διαδικτυακούς τους φίλους στα social media.

Ο Νίκος Μουτσινάς είναι λάτρης των ταξιδιών και μάλιστα σε μακρινούς προορισμούς, οπότε σε κάθε ευκαιρία που βρίσκει, γεμίζει τις βαλίτσες του και φεύγει.

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