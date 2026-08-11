Νίκος Μουτσινάς: Εντυπωσιακές νέες εικόνες από το ταξίδι του στο Μεξικό

Το μακρινό του ταξίδι στο μαγευτικό Μεξικό συνεχίζει να απολαμβάνει στο Μεξικό ο Νίκος Μουτσινάς, μαζί με την Ευγενία Σαμαρά και τον Κωνσταντίνο Δέδε.

Από την πρώτη ημέρα που έφτασε στο Μεξικό ο Νίκος Μουτσινάς δεν έχει σταματήσει να ανεβάζει φωτογραφίες στο Instagram.

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Οι τρεις τους περνούν πολύ όμορφες και ξέγνοιαστες στιγμές, τις οποίες φυσικά και μοιράζονται με τους διαδικτυακούς τους φίλους στα social media.

Ο Νίκος Μουτσινάς είναι λάτρης των ταξιδιών και μάλιστα σε μακρινούς προορισμούς, οπότε σε κάθε ευκαιρία που βρίσκει, γεμίζει τις βαλίτσες του και φεύγει.