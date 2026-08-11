Καλομοίρα: O ξέφρενος χορός με τη Μαριέττα Χρουσαλά στη Μύκονο

Η Καλομοίρα και η Μαριέττα Χρουσαλά συνεχίζουν τις διακοπές στη Μύκονο και μοιράζονται συνεχώς στιγμιότυπα από τις διακοπές τους με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Έτσι το βράδυ της Δευτέρας (10.08.2026) η Καλομοίρα και η Μαριέττα Χρουσαλά διασκέδασαν σ’ ένα από τα μαγαζιά της Μυκόνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο φωτογραφικό άλμπουμ που ανάρτησε η Καλομοίρα φαίνονται διάφορα στιγμιότυπα από τη βραδινή τους έξοδο.

Σε κάποια από αυτά απεικονίζονται οι δύο φίλες και κουμπάρες να το διασκεδάζουν και να χορεύουν ξέφρενα. «Νύχτες στη Μύκονο. Πάντα υπέροχες, αλλά ακόμα καλύτερες με την ξεχωριστή κουμπάρα μου», έγραψε η τραγουδίστρια.

Οι δύο φίλες και κουμπάρες περνούν μαζί με τις οικογένειές τους τις καλοκαιρινές ημέρες στο νησί των Ανέμων.