Τάσος Ξιαρχό: Η ατάκα της Αγγελικής Ηλιάδη όταν είδε βίντεο με προσωπικές στιγμές του χορογράφου

Τάσος Ξιαρχό και Αγγελική Ηλιάδη συνδέονται με φιλία ετών. Όπως είπε ο χορογράφος, στο παρελθόν είχαν σκεφτεί να πάνε μαζί στο Survivor, αλλά τελικά δεν προχώρησαν. Η σχέση τους παραμένει εξαιρετική μέχρι σήμερα και οι δυο τους συνομιλούν και συναντιούνται από κοντά, ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ο Τάσος Ξιαρχό βρέθηκε καλεσμένος στο «Basement Talks» στο youtube και μίλησε αρχικά για την φετινή του προσπάθεια να μπει στον ελληνικό τελικό της Eurovision η οποία δεν καρποφόρησε, αλλά και για τις σχέσεις του με την Κόνι Μεταξά.

«Έχουμε υπάρξει πολύ καλά, απλά είμαστε δύο πολύ ιδιαίτεροι άνθρωποι και πολύ ιδιόρρυθμοι θα έλεγα και ο εγωισμός μας χτυπάει κόκκινο», απάντησε αρχικά ο Τάσος Ξιαρχό για την Κόνι Μεταξά.

Όσο για το τραγούδι το οποίο ήταν να ερμηνεύσουν μαζί για να διαγωνιστούν στον ελληνικό τελικό της Eurovision: «Νομίζω ότι είχαμε την συνταγή και τη δώσαμε να τη φάνε τα σκυλιά. Δεν τα είπαμε καλά τώρα, δεν έχουμε τσακωθεί, αλλά όταν μιλάμε ή βρισκόμαστε υπάρχει ένας κρύος αέρας ανάμεσά μας. Δεν είναι ότι υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, αλλά υπάρχει κιόλας» απάντησε ο Τάσος Ξιαρχό.

Σε άλλο σημείο, ο γνωστός χορογράφος αναφέρθηκε στη στενή του φιλία με την Αγγελική Ηλιάδη με την οποία είχαν διαγωνιστεί μαζί στο παιχνίδι, «I’m a celebrity get me out of here».

«Περάσαμε τέλεια στο παιχνίδι. Της έστειλα προχθές κατά λάθος ένα βίντεο με προσωπικές μου στιγμές και μου λέει είσαι πολύ μεγάλη… Ήμουν πάρα πολύ καλός, πήγα να της στείλω κάτι άλλο και μπερδεύτηκα», είπε ο Τάσος Ξιαρχό για το βίντεο που έστειλε από λάθος στην γνωστή τραγουδίστρια.