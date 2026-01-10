Τάσος Χαλκιάς για «Καποδίστρια»: Επιφανείς Ελληνες πατριώτες προσφέρθηκαν να βοηθήσουν τις οικονοµικές ανάγκες της ταινίας

Για την ταινία Καποδίστριας που σπάει τα ταμεία στους κινηματογράφους μίλησε ο ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς.

Σε συνέντευξη στα Παραπολιτικά και τη Σάσα Σταμάτη ο Τάσος Χαλκιάς με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας «Καποδίστριας» στους κινηματογράφους είπε οτι…. «δηµιούργησε φόβο και αγωνία στο σύγχρονο ελληνικό πολιτικό κατεστηµένο»

Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε για τη µεγάλη προσέλευση του κόσµου στις αίθουσες, αλλά και για τις αρνητικές κριτικές.

Ο Γιάννης Σµαραγδής έχει δηλώσει ότι δέχτηκε µεγάλο πόλεµο µέχρι να κάνει αυτήν την ταινία.

∆υστυχώς, η αντιµετώπιση, από την είδηση και µόνο ότι ο Γιάννης Σµαραγδής θα ασχοληθεί δηµιουργώντας µια κινηµατογραφική ταινία µε θέµα τον Ιωάννη Καποδίστρια, δηµιούργησε φόβο και αγωνία στο σύγχρονο ελληνικό πολιτικό κατεστηµένο, το οποίο ευθύς εξαρχής άρχισε να τον πολεµά, παραθέτοντας διάφορα εµπόδια στο διάβα της προετοιµασίας της ταινίας, και πριν ακόµα αρχίσουν τα γυρίσµατα, κυρίως οικονοµικά, αλλά και άλλου είδους. Χάρη στην επιµονή και το κύρος του Γιάννη Σµαραγδή, τα εµπόδια ξεπεράστηκαν, επιφανείς Ελληνες πατριώτες προσφέρθηκαν να βοηθήσουν τις οικονοµικές ανάγκες της ταινίας και µετά από περίπου δύο χρόνια έχουµε ένα αποτέλεσµα όπου τουλάχιστον όσοι εργαστήκαµε γι’ αυτό είµαστε, µαζί µε τον δηµιουργό, υπερήφανοι.

Η προσέλευση του κόσµου είναι τεράστια. Είµαστε στις περίπου δύο εβδοµάδες προβολής και οι θεατές έχουν ξεπεράσει τις 500.000.

Εχοντας ξεπεράσει τα εµπόδια και έχοντας πια αυτό το αποτέλεσµα στα χέρια µας, ο Γιάννης Σµαραγδής και η παραγωγή κατάφεραν να φέρουν την ταινία στις αίθουσες. Η ανταπόκριση του κόσµου είναι απερίγραπτη. Ο ενθουσιασµός των θεατών που γίνονται κοινωνοί της ταινίας µεταφράζεται στο τέλος του έργου σε ισχυρό και ενθουσιώδες χειροκρότηµα, πράγµα που δικαιώνει απόλυτα τους δηµιουργούς για την αναγκαιότητα της ύπαρξης µιας τέτοιας ταινίας. Οι προσωπικές µου εµπειρίες από ανθρώπους που είδαν την ταινία και τυχαία µε συναντούν στον δρόµο είναι συγκλονιστικές, γεµάτες αγάπη, θαυµασµό, αλλά και πατριωτική έπαρση, βλέποντας έστω και στο πανί του κινηµατογράφου έναν ιδανικό ηγέτη, αντάξιο της Ιστορίας αυτού του τόπου.

Τι απαντάτε στις αρνητικές κριτικές;

Θα χωρίσω τις αρνητικές κριτικές σε δύο µέρη. Πρώτες είναι αυτές που αφορίζουν την ταινία πριν καλά-καλά τη δουν. Προφανώς γιατί έχουν συλλέξει πληροφορίες µέσω «CIA» ή «Foreign office». Και δεύτερον αυτοί οι οποίοι ασκούν την κριτική τους εξαντλώντας τεχνικές κινηµατογράφου, προφανώς ως επαΐοντες, και εκείνοι οι οποίοι έχουν αντιρρήσεις στο πολιτικό περιεχόµενο ή ακόµα και σε αυτό το θρησκευτικό. Αλλά, για να προσθέσω και µια τρίτη πλευρά, θέλω επίσης να πω ότι είναι εντελώς διαφορετικό ένα βιογραφικό σηµείωµα, ένα ντοκιµαντέρ µε κινηµατογραφηµένες πληροφορίες και εντελώς διαφορετική µια ταινία µε αρχή, µέση και τέλος, µε ντεκουπαρισµένο σενάριο και µε µια άποψη ολοκληρωµένη και θαρραλέα, ειπωµένη για το ιστορικό πρόσωπο που η ταινία θέλει να παρουσιάσει.