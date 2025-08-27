Lifestyle

Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι: Το ποστ του αρραβώνα τους «κέρδισε» και βασιλικό «like»

Πολλά μέλη της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας, πάτησαν «like» στην ανάρτηση της τραγουδίστριας
Ζευγάρι
Ανάρτηση αρραβώνα Τέιλορ Σουίφτ / Photo / Instagram

Από τη στιγμή που η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον Τράβις Κέλσι, έχει ξεσπάσει παγκόσμια φρενίτιδα με την ανάρτησή της τραγουδίστριας να αποσπά εκατομμύρια likes.

Έτσι και η βρετανική βασιλική οικογένεια, δεν θα μπορούσε να μην εκφράσει τη στήριξή της στον αρραβώνα της παγκόσμιας ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ και του αστέρα του NFL, Τράβις Κέλσι.

Πολλά μέλη της βασιλικής οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων του πρίγκιπα Ουίλιαμ, της Κέιτ Μίντλετον και της δούκισσας του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, ήταν μεταξύ των εκατομμυρίων χρηστών που «πάτησαν like», στην κοινή ανάρτηση του ζευγαριού στο Instagram με την οποία ανακοίνωσαν τα ευχάριστα νέα, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό στο Lee Summit του Μιζούρι.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Taylor Swift (@taylorswift)

 

Σύμφωνα με το Τοwn and County το βασιλικό ζευγάρι έκανε «like» στην ανάρτηση μέσω του επίσημου λογαριασμού τους στο Instagram, @princeandprincessofwales.

like vasiliki oikogenia

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του, ο πρίγκιπας Τζορτζ και η πριγκίπισσα Σάρλοτ, συναντήθηκαν με τη Σουίφτ και τον Κέλσι στα παρασκήνια της συναυλίας της στο Λονδίνο τον περασμένο Ιούνιο. Ο πρίγκιπας της Ουαλίας είχε συναντήσει την σταρ και το 2013, όταν μαζί με τον Τζον Μπον Τζόβι (Jon Bon Jovi) τραγούδησαν το «Livin’ on a Prayer» σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση στο Kensington Palace.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Taylor Swift (@taylorswift)

«Μέχρι σήμερα δεν ξέρω τι με έπιασε. Δεν καταλαβαίνω γιατί ενέδωσα. Αλλά ειλικρινά, αν η Τέιλορ Σουίφτ σε κοιτάξει στα μάτια, σε αγγίξει στο μπράτσο και πει “Έλα μαζί μου…”. Σηκώθηκα σαν κουτάβι με ύφος “φαίνεται καλή ιδέα, θα σε ακολουθήσω”», είχε σχολιάσει το 2021 ο πρίγκιπας για εκείνη τη στιγμή.

Σημειώνεται ότι η ανάρτηση της Σουίφτ και του Κέλσι στο Instagram, συγκέντρωσε σε μόλις τέσσερις ώρες περισσότερα από 18 εκατομμύρια likes.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ο Σπύρος Μαρτίκας: Η απάντηση του στις φήμες για την ξανθιά καλλονή που βρέθηκε στο πλευρό του στην Πάρο
«Η κοπέλα μένει εκεί, έχει σχέση εκεί, και ξαφνικά είδε τον εαυτό της να παίζει παντού στην τηλεόραση και τα sites και να αναφέρεται ως φημολογούμενη σύντροφός μου, προσωπικά γελάω με αυτά» πρόσθεσε
Ο Σπύρος Μαρτίκας 1
Newsit logo
Newsit logo