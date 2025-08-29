Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση σε αγώνα ποδοσφαίρου, μετά τον αρραβώνα τους

Μόλις λίγα 24ωρα μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα τους, ο Τράβις Κέλσι και η Τέιλορ Σουίφτ έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση στο Arrowhead Stadium, το ίδιο μέρος όπου η ερωτική τους ιστορία τράβηξε για πρώτη φορά την προσοχή του κόσμου.

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο εκλεκτός της καρδιάς της, Τράβις Κέλσι, έφτασαν στο στάδιο Arrowhead το βράδυ της Πέμπτης (28.08.2025) για να παρακολουθήσουν μαζί έναν αγώνα κολεγιακού ποδοσφαίρου μεταξύ του Πανεπιστημίου του Σινσινάτι και του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα. Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι δύο τους εμφανίζονται μαζί μετά την ξαφνική είδηση του αρραβώνα τους.

Η γνωστή τραγουδίστρια επέλεξε να φορέσει ένα πουλόβερ και μια μίνι τζιν φούστα, σε συνδυασμό με λευκές μπότες μέχρι το γόνατο. Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X, η Swift εθεάθη να δείχνει το δαχτυλίδι αρραβώνων της το οποίο ήταν εκτυφλωτικό.

Όσο για τον αρραβωνιαστικό της, ο Τράβις Κέλσι φορούσε ένα κόκκινο και άσπρο πόλο με καπέλο Bearcats για να υποστηρίξει το πανεπιστήμιο του, το Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι.

Παρόντες ήταν επίσης ο συμπαίκτης και στενός φίλος του 35χρονου στους Κάνσας Σίτι Τσιφς, Πάτρικ Μαχόουμς, η σύζυγός του Μπρίτανι και ο Τζέισον Κέλσι, αδελφός του Τράβις και συμπαρουσιαστής του podcast των New Heights.

Το ζευγάρι κάθισε δίπλα – δίπλα καθώς παρακολουθούσε τον αγώνα γελώντας. Το στάδιο έχει μεγάλη σημασία και για τους δύο, καθώς εκεί ο Τράβις είδε για πρώτη φορά την συναυλία της Τέιλορ στο πλαίσιο της περιοδείας Eras Tour και σχεδίαζε να συστηθεί στην τραγουδίστρια.

Ο αθλητής δεν μπόρεσε να συναντήσει την Taylor, καθώς εκείνη βρισκόταν σε φωνητική ανάπαυλα μετά την τρίωρη συναυλία, και αργότερα βγήκε στο podcast του για να «θρηνήσει» το γεγονός.

Δύο μήνες μετά, η Taylor εξέπληξε τους θαυμαστές της εμφανιζόμενη στον αγώνα του Travis με τους Chiefs στο ίδιο στάδιο, επιβεβαιώνοντας έτσι δημόσια τον έρωτά τους.

Η εμφάνισή τους έρχεται μόλις δύο ημέρες αφότου αποκάλυψαν ίσως τη μεγαλύτερη είδηση της χρονιάς: Ότι αρραβωνιάστηκαν. «Η καθηγήτρια Αγγλικών σας και ο καθηγητής γυμναστικής σας παντρεύονται», έγραψαν στη λεζάντα μιας σειράς φωτογραφιών από την ξεχωριστή στιγμή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Taylor Swift (@taylorswift)

Σε μια λήψη μάλιστα, ο Τράβις φαίνεται γονατιστός να κάνει πρόταση γάμου στην πίσω αυλή του, η οποία ήταν διακοσμημένη με πλούσιες ανθοδέσμες.

Μετά την κοινή ανάρτηση του ζευγαριού στο Instagram με την οποία ανακοίνωσαν τα ευχάριστα νέα, μέσα σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό στο Lee Summit του Μιζούρι πολλά μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων του πρίγκιπα Γουίλιαμ, της Κέιτ Μίντλετον αλλά και η Μέγκαν Μαρκλ, ήταν μεταξύ των εκατομμυρίων χρηστών που «πάτησαν like».