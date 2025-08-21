Τέξας: Σε συναυλία συγκεντρώθηκαν πάνω από 8,5 εκ. δολάρια για τους πληγέντες από τις φονικές πλημμύρες

Tραγουδιστές της κάντρι, ηθοποιοί και αθλητές ένωσαν τις δυνάμεις τους στο Όστιν του Τέξας για τη συναυλία Band Together Texas με στόχο τη συγκέντρωση πόρων για τη στήριξη των πληγέντων από τις πλημμύρες.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στη συναυλία που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή (17-08-2025) στο Τέξας με επκεφαλής τη Μιράντα Λάμπερτ και τον Πάρκερ ΜακΚόλουμ στο Moody Center συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 8,5 εκατομμύρια δολάρια για οργανισμούς που βοηθούν τους Τεξανούς να ανακάμψουν από τις καταστροφικές πλημμύρες του περασμένου μήνα στο κεντρικό Τέξας.

Η τρίωρη συναυλία στη μνήμη των 137 ανθρώπινων ζωών που χάθηκαν στις πλημμύρες και προς τιμήν των διασωστών που έσπευσαν να βοηθήσουν ξεκίνησε με τη Λάμπερτ και τον ΜακΚόλουμ να τραγουδούν ντουέτο το κλασικό τραγούδι του Τζορτζ Στρέιτ «True».

«Οι καταστροφικές πλημμύρες που στοίχισαν τόσες πολλές ζωές, κατέστρεψαν επιχειρήσεις και σπίτια τον περασμένο μήνα ράγισαν πολλές καρδιές. Καθώς αφήνουμε αυτή τη μέρα πίσω μας, είναι φυσικό η ανησυχία και η προσοχή μας να υποχωρούν όπως ακριβώς τα νερά των πλημμυρών – αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι, οι οικογένειες που υπέφεραν, μόλις ξεκινούν το μακρύ ταξίδι για να ξαναχτίσουν τη ζωή τους» δήλωσε ο ηθοποιός Μάθιου Μακόναχι, γεννημένος στο Ουβάλντε του Τέξας.

Σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν στις 4 Ιουλίου άνοδο της στάθμης των υδάτων του ποταμού Γκουανταλούπε με αποτέλεσμα την καταστροφή φραγμάτων και την παράσυρση σπιτιών, δέντρων και αυτοκινήτων από τα ορμητικά νερά.

Πάνω από 2.000 μέλη σωστικών συνεργείων, αστυνομικοί και ειδικοί με ελικόπτερα, drones και ομάδες με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά συμμετείχαν στις επιχειρήσεις εντοπισμού αγνοουμένων και παροχής πρώτων βοηθειών.