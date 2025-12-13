Θάλεια Ματίκα: «Ξέρω ότι ο Τάσος Ιορδανίδης δεν με έχει κερατώσει ποτέ»

Η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της υποκριτικής τέχνης και έχουν καταφέρει εδώ και χρόνια να δημιουργήσουν μία υπέροχη οικογένεια, ενώ τις τελευταίες σεζόν συνεργάζονται και στο θέατρο.

Με αφορμή την παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν στο πλατό της εκπομπής «Στην αγκαλιά του Φάνη» και μίλησαν για τη σχέση τους στον Φάνη Λαμπρόπουλο. Μάλιστα, μεταξύ άλλων η Θάλεια Ματίκα δήλωσε ότι είναι σίγουρη ότι ο Τάσος Ιορδανίδης δεν έχει πάει ποτέ με άλλη γυναίκα όσο είναι μαζί.

«Στην πραγματική ζωή εγώ ξέρω ότι ο Τάσος δεν με έχει κερατώσει ποτέ. Αλλά αυτό το ξέρω εγώ», δήλωσε η γνωστή ηθοποιός που και φέτος πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά του ALPHA, «Ο γιατρός».

Παράλληλα η Θάλεια Ματίκα αποκάλυψε πώς της έκανε πρόταση γάμου ο άντρας της ζωής της, υπογραμμίζοντας ότι ήταν… υπερπαραγωγή!

«Στην πρόταση γάμου όχι απλώς γονάτισε. Ήταν πάρτι – έκπληξη με όλους τους φίλους στο σπίτι και dj και τεράστια φωτογραφία από μαγαζί με συννεφάκια μέσα “θα με παντρευτείς;”. Ανθοστήλες, κεριά και τούρτα. Υπερπαραγωγή.

Μπήκαμε μέσα στο σπίτι μετά από επεισοδιακή επιστροφή. Πεινούσα πολύ, είχα τελειώσει μια δουλειά, μια πρόβα και είχαμε κανονίσει να φάμε και μου είπε ότι πρέπει να πάμε από το σπίτι οπωσδήποτε. Μου λέει “θέλω να πάω τουαλέτα”. Ρίχνουμε έναν καβγά στο αυτοκίνητο, γιατί εγώ πεινάω. Όπως ανεβαίνω στο σπίτι ανοίγω την πόρτα και βλέπω κόσμο στο σπίτι, χαμός με dj και τέτοια. Παρόλο που δεν είμαι τόσο ρομαντική, ήταν πολύ συγκινητική κίνηση», αποκάλυψε η Θάλεια Ματίκα.

Επίσης αναφέρθηκε και στο πάρτι του γάμου τους, λέγοντας: «Ήταν Παραμονή Πρωτοχρονιάς και είχαμε καλέσει πολύ κόσμο για το πάρτι του γάμου. Όλοι με έπαιρναν τηλέφωνο και με ρωτούσαν τι θα φορέσω. Έλεγα, “παιδιά θα κάνω ένα φόρεμα υπερπαραγωγή”, δεν είχα κανονίσει τίποτα. Δυο μέρες πριν είπα στον Τάσο ότι έχω μια τρελή ιδέα. Λέω να πάμε στα αποκριάτικα να ντυθούμε. Στην αρχή λέγαμε να ντυθούμε Batman αλλά μετά είπαμε να βάλουμε παραδοσιακά».

Ακόμα ο Τάσος Ιορδανίδης αναφέρθηκε στη σχέση τους που μετρά 18 ολόκληρα χρόνια!

«Μια μακρόχρονη σχέση, 18 χρόνια, τυχαίνει. Θα σου πω αλήθειες, τυχαίνει. Δεν υπάρχει ούτε συνταγή επιτυχίας ούτε τίποτα, τυχαίνει. Μας έχει τύχει εμάς, μας έχει κάτσει πάρα πολύ καλά. Είμαστε δυο άνθρωποι με τη Θάλεια οι οποίοι ταιριάζουμε σε πάρα πολλούς τομείς, στους περισσότερους, σε όλους μην πω. Στην βάση των περισσότερων, τελοσπάντων, ταιριάζουμε», είπε ο Τάσος Ιορδανίδης.

«Είναι αν στη ζωή σου πιστεύεις και επενδύεις στη συντροφικότητα. Δεν ξέρω τι ρόλο παίζει αυτό στη ζωή του κάθε ανθρώπου, αλλά για μένα η συντροφικότητα είναι πιο σημαντική απ’ όλα. Ακόμα και από τα παιδιά, γιατί τα παιδιά τα κάνεις για να φύγουν.

Δεν έχω αυτή τη νοοτροπία της ελληνικής οικογένειας, του “κάνε παιδιά για να…”, βέβαια τώρα το λέω γιατί δεν ξέρω μετά αν θα μου βγει Ελληνίδα μάνα. Θέλω να πω ότι η συντροφικότητα είναι σημαντική, έτσι αισθάνομαι, στο τέλος της ημέρας», δήλωσε στη συνέχεια η Θάλεια Ματίκα.