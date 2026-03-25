Θανάσης Αλευράς για τη ψωρίαση: «Πίστευα ότι το δημιούργησα εγώ»

Τον ηθοποιό Θανάση Αλευρά υποδέχτηκαν οι Rainbow Mermaids στο διαδικτυακό κανάλι τους στο Youtube. Ο γνωστός καλλιτέχνης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην ψωρίαση αλλά και στην απόφασή του να μιλήσει δημόσια για αυτό.

«Όταν μίλησα για την ψωρίαση, που είπε… είναι ένα αυτοάνοσο που έχω από το 2004. Ήταν η φάση εκείνη που είχε κάνει ένα κύκλο μέσα μου. Με την έννοια ότι δεν σταμάτησα ποτέ να την παρατηρώ και να διερωτώμαι γιατί εμφανίστηκε, γιατί γεννήθηκε. Πάντα το προσέγγιζα ως, αφού εγώ το δημιούργησα, είναι ως κάτι που δεν κάνω καλά», είπε αρχικά ο ηθοποιός Θανάσης Αλευράς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εγώ κατάλαβα κατευθείαν τι έχω γιατί φαίνεται στο δέρμα, άλλοι άνθρωποι ταλαιπωρούνται πολύ μέχρι να ανακαλύψουν τι έχουνε. Εκείνη την ώρα που το είπα ήτανε μάλλον η φάση που άρχιζα και την κοίταζα πιο από ψυχολογικής πλευράς και λιγότερο από περιβαλλοντολογική, γιατί τρώω λιπαρά ή γιατί μπορεί να καπνίζω. Ήταν και η φάση που την είχα κοιμίσει κιόλας, οπότε, αφού είδα αυτή την αλληλεπίδραση, ήθελα να τη μοιραστώ με τον κόσμο», συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

«Πάντα οι άνθρωποι θέλουμε την εύκολη λύση. Μία ωραία κρέμα, ένα ωραίο σπρέι, κάτι μαγικό. Εντάξει, θα βοηθήσουν και τα χάπια, αλλά πάντα κουκουλώνουνε. Από την άλλη σκεφτόμουν… όποιος αγχώνεται βγάζει αυτοάνοσο; Όχι. Εγώ γιατί να το βγάλω; Άρα κάτι είναι πιο σύνθετο. Μ’ αρέσει να το σκέφτομαι έτσι. Να αναλαμβάνω την ευθύνη μου εν πάση περιπτώσει» σημείωσε επίσης.