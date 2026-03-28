Θανάσης Πάτρας: Πέρυσι είχα μια δύσκολη χρονιά σε προσωπικό επίπεδο, η ζωή δεν είναι πάντα δίκαιη

Στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» βρέθηκε καλεσμένος το πρωί του Σαββάτου (28-03-2026) ο Θανάσης Πάτρας. Ο γνωστός παρουσιαστής μίλησε για την ψυχαγωγική του εκπομπή στο Open και τη δύσκολη περσινή χρονιά.

«Δεν είναι δίκαιη πάντα η ζωή, ούτως ή άλλως. Δηλαδή μπορεί να έχεις φερθεί πάρα πολύ καλά στον Συρίγο και ο Συρίγος να στη φέρει. Ο Παύλος, εσύ, εγώ, οποιοσδήποτε», είπε αρχικά ο Θανάσης Πάτρας.

Ο Θανάσης Πάτρας είπε στη συνέχεια: «Παρόλα αυτά, όταν γενικώς δεν έχεις δώσει δικαιώματα, γενικά είσαι συνεργατικός, είσαι καλοπροαίρετος, δεν θες το κακό του άλλου, προφανώς θα το θερίσεις κάποια στιγμή αυτό. Για μένα είναι παράσημο αυτό.

Γιατί δεν πρέπει να αφήνουμε και στους απ’ έξω την αίσθηση ότι “καλά, τι κάνουν εκεί πέρα ρε παιδί μου; Τρώγονται, μαχαιρώνονται, σκοτώνονται, κάνουν, φτιάχνουν;”. Μια δουλειά είναι. Δηλαδή, έχω μια καλή συνεργασία, γιατί να πω κάτι κακό για σένα;».

Ο Θανάσης Πάτρας πρόσθεσε: «Έρχεται σαν πρόταση να κάνουμε το μεσημέρι την εκπομπή. Καθαρά ψυχαγωγικό. Αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε, αυτό κάναμε. Ήθελα τελείως να βγω απ’ αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί. Κουράστηκα.

Σας έβλεπα πριν που είχατε αυτή την ιστορία, για το ρεπορτάζ για τη δίκη, για τα Τέμπη, για την Ιωάννα Τούνη. Εμένα με στεναχωρούν πάρα πολύ αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, καταρχήν, με στεναχωρεί το αυτονόητο. Δηλαδή, μιλάγατε για τα Τέμπη. Ήμουν σε μία φάση που κάναμε πολύ info τα τελευταία χρόνια. Και εμένα με κούρασε».

«Πώς να στο πω; Δεν ήθελα. Ήθελα να κάνω… χαρά! Ήθελα να δώσω χαρά στον εαυτό μου καταρχήν. Είχα και μία πολύ δύσκολη χρονιά πέρυσι, σε προσωπικό επίπεδο. Και λέω, θέλω να δώσω χαρά σε εμένα καταρχήν ρε παιδί μου. Να πηγαίνω και να λέω “σήμερα θα κάνουμε πλάκα, σήμερα θα γελάσουμε!”».