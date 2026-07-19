Θανάσης Βασιλόπουλος για Χαρούλα Αλεξίου: Φοβάμαι ότι θα στεναχωρηθώ όταν τη δω να παίζει στο θέατρο

Η Χαρούλα Αλεξίου πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Τζένη, Τζένη» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και ο Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο vidacst «Εσύ τι μουσική ακούς;» πως έχει ενδοιασμούς για το αν πρέπει να παρακολουθήσει από κοντά το εγχείρημα της φίλης του.

Όπως είπε ο Θανάσης Βασιλόπουλος, όταν ρωτήθηκα από τον Θεολόγο Ηλιού, για την Χαρούλα Αλεξίου: «Δεν μπορώ να πάω να την δω στο θέατρο, ενώ την λατρεύω και ξέρω πως είναι καταπληκτική. Θέλω να την ακούω και να τη δω για να μας τραγουδήσει.

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Ναι μεν θα την δω στην σκηνή αλλά θα θέλω να την ακούσω και λίγο και επειδή δεν ξέρω αν θα τραγουδάει, φοβάμαι ότι θα στεναχωρηθώ και ότι θα μου θυμίσει άλλες στιγμές» ανέφερε ο βιρτουόζος του κλαρίνου.

Η επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 και ολοκλήρωσε τον πρώτο της κύκλο. Έχει προγραμματιστεί νέος κύκλος παραστάσεων από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 8 Νοεμβρίου 2026. Η Χαρούλα Αλεξίου ενσαρκώνει τον ρόλο της Ντιάνας Κασανδρή στη θρυλική κωμωδία, σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου.

«Μεγάλωσα με τον Αντώνη Βαρδή, ήμασταν κάθε μέρα μαζί και φτιάχναμε τα τραγούδια του. Είχα την τύχη να είμαι μαζί του όταν έφτιαχνε κάτι στο στούντιο, ήμουν εκεί. Ακόμα και ένα τραγούδι που μπορεί να μην αρέσει σε κάποιον, επειδή εγώ το έζησα από κοντά με συγκινεί. Δεν μπορώ να τον ακούω τον Αντώνη Βαρδή, αν δεν είμαι μόνος μου, συγκινούμαι», εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο ο Θάνασης Βασιλόπουλος.