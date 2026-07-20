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Δανάη Μπάρκα: Ο ξέφρενος χορός στις καλοκαιρινές διακοπές της – «Καλά πάμε γενικά» σχολίασε στο βίντεο

Η Δανάη Μπάρκα διασκεδάζει με την ψυχή της το φετινό καλοκαίρι στα μέρη που επισκέπτεται, με τον σύζυγο και τους φίλους της
Δανάη Μπάρκα
Δανάη Μπάρκα / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
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Η Δανάη Μπάρκα απολαμβάνει το «καλοκαίρι του μέλιτος» μετά τον πρόσφατο γάμο της με τον Φάνη Μπότση και δείχνει να το απολαμβάνει. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσιοποιεί κατά διαστήματα εικόνες από τις διακοπές της και δίνει μια γεύση στους διαδικτυακούς φίλους της, από τα όσα κάνει και βλέπει στα μέρη που επισκέπτεται. Ο χορός «κυλάει» στο αίμα της, όπως φαίνεται μέσα από βίντεο και φωτογραφίες της.

Για τη Δανάη Μπάρκα, ο χορός είναι ένας τρόπος έκφρασης. Η παρουσιάστρια δείχνει την ενέργεια, τον αυθορμητισμό της και το γεγονός ότι δεν διστάζει να «τσαλακωθεί», μπροστά στους δικούς της ανθρώπους. 

Σε νέο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, η Δανάη Μπάρκα φαίνεται να χορεύει σε έξαλλους ρυθμούς ένα από τα πιο viral τραγούδια που άκουγαν τα παιδιά των 90s. Άλλωστε έγραψε στην ανάρτησή της «Όταν είσαι θείος των 90s που πάει σε πάρτυ νεολαίας».

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια βρισκόταν σε beach bar, με την κάμερα να καταγράφει τις κινήσεις της. Το 2026, είναι μια χρονιά ιδιαίτερα σημαντική για την ίδια. Στις 13 Ιουνίου παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της και πλέον έχουν ξεκινήσει τις διακοπές τους.

@danaibarka__ Καλά πάμε γενικά #party #bestfriends #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος – Danai Barka

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός μήνα από τον γάμο της, η Δανάη Μπάρκα είχε κάνει τον δικό της απολογισμό. Μοιράστηκε σκέψεις για τον πρώτο μήνα της ως παντρεμένη, στέλνοντας παράλληλα ένα αισιόδοξο μήνυμα για την αγάπη, τον σεβασμό και τις ανθρώπινες σχέσεις.

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