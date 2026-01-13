Θανάσης Βισκαδουράκης: «Δεν έχω πει τη λέξη μπαμπά, με λέει ο γιος μου όμως»

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Θανάσης Βισκαδουράκης και μίλησε τόσο για για τις σχέσεις του με τον πατέρα του όσο και το «ωραιότερο δώρο» της ζωής του που δεν είναι άλλο από τον γιο του.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τρίτη (13.01.2026) στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε για όλα. Μεταξύ άλλων, ο Θανάσης Βισκαδουράκης παραδέχτηκε ότι του αρέσει να αδικείται παρά να αδικεί.

«Εγώ προτιμώ πάντα λέω να με αδικείς, παρά να σ’ αδικώ. Έχω αυτό πάντα το δόγμα μέσα στη ζωή μου. Και μ’ αυτό πορεύομαι. Γιατί ξέρεις τι; Όλα εδώ μένουν, όλα εδώ λύνονται, όλα εδώ. Θα βρεθεί η κατάλληλη στιγμή που θα δικαιωθείς. Για ό,τι διαλέξεις να κάνεις», είπε αρχικά, προσθέτοντας: «Εάν έχω κάνει λάθος; Εννοείται. Ναι, εννοείται ότι θα ζητήσω συγγνώμη. Αν έχω κάνει το λάθος και το καταλάβω, εννοείται θα έρθω πρώτος και θα σου πω συγγνώμη. Όχι με την έννοια της συγγνώμης των δημοσίων σχέσεων. Πραγματικά να καταλάβω το λάθος, γιατί είμαι ένας χαρακτήρας που είμαι αυστηρός και με τον εαυτό μου. Δεν είναι ότι εγώ τον εαυτό μου τον έχω, ξέρεις, στα πούπουλα. Κάθομαι στον καθρέφτη και του μιλώ. Γιατί στενοχωρείς τον άλλον; Γιατί το ‘κανες;».

Επίσης, ο γνωστός ηθοποιός είπε ότι το 2025 ήταν μία χρονιά γεμάτη χαρά και ευλογία, ενώ σημείο σταθμός της φετινής χρονιάς ήταν η συμμετοχή του στη «Γη της ελιάς» και δήλωσε ότι ο γιος του ήταν το ωραιότερο δώρο που του έκανε η ζωή

«Ο γιος μου είναι το ωραιότερο δώρο που του έκανε η ζωή και του έδωσα το όνομα Ιερώνυμος, ως φόρο τιμής στον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος με μεγάλωσε στο ορφανοτροφείο της Θήβας», εξομολογήθηκε.

«Είμαι δίπλα στο Μακαριότατο απ’ το 1975. Τον γνωρίζω από Αρχιμανδρίτη σκέψου. Είμαι κοντά του, δηλαδή με μεγαλώνει. Όταν μου είπε αυτός μου είπε ότι “εγώ παιδί μου σε μεγάλωσα, στη Θήβα, από 5 χρονών μέχρι 18. Αλλά έχεις γεννηθεί στην Αθήνα”. Εκεί χάνεται ο κόσμος. Εκεί χάνεται η γη κάτω απ’ τα πόδια μου. Και του λέω, τι σημαίνει Αθήνα; Γιατί εγώ με την Αθήνα δεν είχα καμία επαφή», πρόσθεσε.

«Εγώ δεν ήξερα. Και γιατί να την ξέρω; Εγώ μεγαλώνω μέσα στα παιδιά. Από 5 χρονών, δηλαδή σκέψου από νήπιο, Πρώτη Δημοτικού μέχρι Τρίτη Λυκείου. Όσο εγώ μπήκα μωρό, οι μεγαλύτεροι έχουν δραπετεύσει. Εγώ μεγαλώνοντας, μπαίνουν άλλα παιδιά. Εγώ με αυτά τα παιδιά είναι τ’ αδέρφια μου. Αυτή είναι η οικογένειά μου», είπε ακόμα ο Θανάσης Βισκαδουράκης.

Επίσης, ο Θανάσης Βισκαδουράκης αναφέρθηκε στον πατέρα του, τον οποίο δεν αποκάλεσε ποτέ έτσι…

«Ήτανε πάντα περιποιημένος. Ήτανε ο πρόεδρος των Κωφών Ελλάδος. Έκανε το πρώτο σωματείο Κωφών Ελλάδος. Όταν τον αγαπούσαν πάρα πολύ οι κωφοί. Και το κατάλαβα στην κηδεία, μου το ‘πε η Κατερίνα, μόλις την έχω γνωρίσει. Μου λέει “θέλω να σου πω κάτι διακριτικά, μη σε πειράξει. Δεν ξέρω αν απέτυχε σαν μπαμπάς, αλλά εγώ είδα κόσμο που έκλαιγε γι’ αυτόν”. Ότι “άφησε έργο” ήθελε να πει. Δεν είναι ωραίο έργο; Μπορεί συντηρητικό. Μπορεί πιο πολύ με τη θρησκεία. Αλλά είναι ένα έργο. Και αυτή τη στιγμή οι κωφοί έχουν προχωρήσει, η τεχνολογία έχει προχωρήσει», εξομολογήθηκε ο γνωστός ηθοποιός.

«Δεν έχω πει τη λέξη μπαμπά, με λέει ο γιος μου όμως. Είναι η πρώτη φορά που έκλαψα στη ζωή μου, στη βάφτισή του. Στην κηδεία δεν έκλαψα, μέχρι τώρα δεν είχα κλάψει ποτέ. Ποτέ δεν είχα κλάψει, ούτε ένα δάκρυ», αποκάλυψε στην ίδια συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά.