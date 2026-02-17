Θάνος Τοκάκης: «Μέσα από την απώλεια του αδερφού μου, έμαθα να γεύομαι περισσότερο τη ζωή»

«Άμα δεν σε στιγματίσει μία απώλεια, σημαίνει ότι ο άνθρωπος που ‘έφυγε’, ‘έφυγε’ κάπως άδικα» είπε ο Θάνος Τοκάκης.

Συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» παραχώρησε ο Θάνος Τοκάκης. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε αρχικά για τη θεατρική παράσταση «Tο 5o βήμα», η οποία ανεβαίνει στο «Μικρό Χορν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στη δική μας παράσταση, όταν φτάνει η διαδικασία του 5ου βήματος, έρχονται και οι δύο αντιμέτωποι με μία δικιά τους προσωπική αλήθεια και εκεί γίνεται ο χαμός», είπε αρχικά ο Θάνος Τοκάκης.

Αναφερόμενος στη σύζυγό του, Βίκυ Παπαδοπούλου, ο Θάνος Τοκάκης είπε: «Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που κατάλαβα στην πορεία της σχέσης μου, προσπαθώντας να μάθω και εγώ να βρω τη δική μου την αλήθεια, είναι μία πολύ σκληρή αλήθεια, ότι δεν μπορείς να κάνεις χωρίς τον άλλον, όταν καταλαβαίνεις ότι μπορείς να μείνεις και μόνος σου.

Δηλαδή όταν συνειδητοποίησα κάποια στιγμή ότι μπορώ να είμαι και μόνος μου, κατάλαβα ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τη Βίκυ. Όλες οι σχέσεις έχουν καλά πράγματα, έχουν και κακά πράγματα και πρέπει να το αποδέχεσαι και αυτό το πράγμα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την τηλεόραση, ο Θάνος Τοκάκης ανέφερε: «Αυτό που έχω καταλάβει ότι μου είναι πάρα πολύ δύσκολο στην τηλεόραση, είναι οι χρόνοι. Για να κάνεις αυτήν την στιγμή τηλεόραση, χρειάζεσαι να είσαι πολύ εκεί, να γίνουν τα πράγματα αρκετά γρήγορα, όχι σε όλα, και αυτό εμένα δεν μου ταιριάζει».

Για την απώλεια του αδερφού του, ο Θάνος Τοκάκης είπε: «Άμα δεν σε στιγματίσει μία απώλεια, σημαίνει ότι ο άνθρωπος που ‘έφυγε’, ‘έφυγε’ κάπως άδικα. Αυτό είναι κάτι το οποίο κάθε μέρα το σκέφτομαι.

Μέχρι εκείνη την στιγμή δεν είχα βιώσει ένα τόσο απρόσμενο και τραγικό γεγονός στη ζωή μου και όλη τη μάχη που έδωσε, να βλέπεις έναν άνθρωπο να συμβαίνει αυτό που του συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Εγώ μέσα από αυτήν τη διαδικασία, προσωπικά, έμαθα να γεύομαι περισσότερο τη ζωή».