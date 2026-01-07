The Batman Part II: Σε συζητήσεις ο Σεμπάστιαν Σταν για ρόλο «κλειδί» – Και η Σκάρλετ Γιόχανσον στο πλευρό του Ρόμπερτ Πάτινσον

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια του σκοτεινού έπους του Ματ Ριβς, «The Batman Part II», εξελίσσεται σε ένα από τα πιο φιλόδοξα πρότζεκτ της DC Studios, προσελκύοντας κορυφαία ονόματα από το αντίπαλο δέος της Marvel, αφού ο Ρόμπερτ Πάτινσον επιστρέφει στον ρόλο του Bruce Wayne, ενώ στο πλευρό του θα είναι και η Σκάρλετ Γιόχανσον.

Σύμφωνα με το Deadline, ο Σεμπάστιαν Σταν βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να ενταχθεί στο καστ της ταινίας. Αν και οι λεπτομέρειες για τον ρόλο του παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, η είδηση έρχεται λίγο μετά την προσθήκη της Σκάρλετ Γιόχανσον στο πρωταγωνιστικό καστ. Ωστόσο, εάν οριστικοποιηθεί η συμφωνία, ο Σταν θα πλαισιώσει τον Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος επιστρέφει ως Bruce Wayne/Batman, σε μια παραγωγή που οι κριτικοί αναμένουν να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στην ψυχολογία και τη διαφθορά της Γκόθαμ Σίτι. Το σενάριο συνυπογράφουν ο Ριβς και ο Μάτσον Τόμλιν.

Τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν την άνοιξη, με την επίσημη πρεμιέρα στις αίθουσες να έχει οριστεί για την 1η Οκτωβρίου 2027. Στο τιμόνι της παραγωγής θα βρίσκονται οι συν-επικεφαλής της DC Studios, Τζέιμς Γκαν και Πίτερ Σάφραν, μαζί με τον Ντίλαν Κλαρκ.

Η πρώτη ταινία «The Batman» αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο blockbuster για τη Warner Bros στη μετά-covid εποχή με πρωταγωνιστές τον Πάτινσον, τη Ζόι Κράβιτζ και τους Τζέφρεϊ Ράιτ, Άντι Σέρκις, Κόλιν Φάρελ, Πολ Ντέινο, Πίτερ Σάρσγκαρντ, Τζον Τουρτούρο και Τζέιμ Λόσον.

Το φιλμ απέφερε εισπράξεις ύψους 369,3 εκατομμυρίων δολαρίων στο αμερικανικό box office και 772 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.

Ο κόσμος των υπερηρωικών ταινιών αποτελεί γνώριμο έδαφος για τον Σταν, ο οποίος την τελευταία δεκαετία υποδύθηκε τον Winter Soldier με πιο πρόσφατη εμφάνιση στην ταινία των Marvel Studios, «Thunderbolts».

Επιπλέον, πρόσφατα ξεχώρισε για την ερμηνεία του ως Ντόναλντ Τραμπ στην ταινία «The Apprentice», η οποία απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και του χάρισε μια υποψηφιότητα για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.