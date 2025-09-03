The “BeWell Starter Pack”: Τι πρέπει να ξέρεις αν πας πρώτη φορά

Αν είναι η πρώτη σου φορά στο BeWell Festival, ετοιμάσου να ζήσεις μια εμπειρία που ξεπερνά κάθε κλασική εικόνα ενός φεστιβάλ fitness & wellness. Γιατί το BeWell Festival δεν είναι μόνο Calisthenics, βάρη, yoga, protein shakes και smoothie bowls, είναι μια μεγάλη γιορτή ζωής, που φέρνει κοντά ανθρώπους, ενέργεια και στιγμές που δεν ξεχνιούνται.

Το BeWell Festival έχει φτιαχτεί για να χωράει τους πάντες. Έλα με το παιδί σου και άφησέ το να διασκεδάσει στο Kids Corner με συνεχείς δραστηριότητες. Φέρε και το κατοικίδιό σου! Στο Pet Wellness Zone θα περάσει κι εκείνο υπέροχα, όσο εσύ απολαμβάνεις το υπόλοιπο φεστιβάλ. Αν διψάς για ένταση, το Strength Zone σε περιμένει με προπονήσεις που ανεβάζουν αδρεναλίνη, ενώ στο Recovery Zone θα βρεις κάθε πιθανό τρόπο για χαλάρωση και αποκατάσταση.

Κι αν θέλεις να δώσεις χώρο και στο πνεύμα σου, μπορείς να συμμετάσχεις σε σεμινάρια και workshops από κορυφαίους επαγγελματίες: να μιλήσεις με ψυχολόγο, να ανακαλύψεις τη δύναμη του διαλογισμού, να δοκιμάσεις εναλλακτικές πρακτικές που συνδέουν σώμα και νου.

Στο BeWell Festival δεν υπάρχει «σωστός τρόπος» να το ζήσεις. Δεν υπάρχουν λάθος ρούχα, λάθος σώματα ή λάθος vibes. Όλοι βρίσκονται εκεί για τον ίδιο λόγο: να νιώσουν καλύτερα. Γι’ αυτό, χαμογέλα, ρώτησε, γνώρισε κόσμο, μίλησε. Θα θυμηθείς ξανά την αξία της αυθεντικής ανθρώπινης επαφής.

Και μία βασική συμβουλή: μην φύγεις πριν το τέλος. Το closing act, είναι η στιγμή που δένει όλη την εμπειρία και μένει χαραγμένη στη μνήμη. Κάτι που δεν περιγράφεται με λέξεις, γι’ αυτό πρέπει να το ζήσεις!

Το BeWell Festival είναι για όλους. Έλα με το παιδί σου, έλα με το κατοικίδιό σου, έλα να σηκώσεις βάρη, να κάνεις meditation, να μιλήσεις με έναν ειδικό ή απλώς να νιώσεις καλύτερα. Το BeWell Festival είναι ένα μέρος δικό σου!

Link προπώλησης: https://www.ticketmaster.gr/bewell-festival-2025_sen_2007227.html